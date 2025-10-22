„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul pe care Universitatea Craiova l-a disputat contra Unirii Slobozia, Mirel Rădoi l-a atacat dur pe selecționerul Mircea Lucescu pentru faptul că acesta i-a urat succes lui Gigi Becali înainte de derby-ul dintre FCSB și gruparea din Bănie. Mitică Dragomir e de părere că tehnicianul Craiovei a comis o mare greșeală.

Cum a reacționat Mitică Dragomir după atacul lui Mirel Rădoi la Mircea Lucescu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal l-a criticat pe Rădoi pentru afirmațiile făcute. „(n.r. a greșit Rădoi?) Da, categoric. Cu ăștia bătrânii, o lași mai moale. Dacă n-ar avea rezultate, poți să te legi de câte un bătrân, dar dacă a rezistat, înseamnă că a avut rezultate.

De Lucescu te legi tu, Rădoi? N-a fost nici fotbalist mai bun decât Lucescu, nu e nici antrenor mai bun. Are avere, dar nu ca a lui Mircea Lucescu. Eu îi apreciez pe amândoi, dar a greșit. Tinerețea… Și patronului lui (n.r. ), tot datorită tinereții, îi lipsește diplomația”, a declarat Mitică Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Furia lui Mirel Rădoi a fost provocată de faptul că Mircea Lucescu i-a urat succes lui Gigi Becali înainte de derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-0. Totul a pornit de la .

Ce amintire incredibilă are Dumitru Dragomir cu Mircea Lucescu

„Corleone” a dezvăluit că a fost extrem de aproape de un conflict fizic cu Mircea Lucescu, în timpul unui meci. „Ce venin are și Lucescu în el… Eu era să mă iau cu el la bătaie, în tribună. După aia, ne-am pupat.

Are sânge în instalație și Rădoi, e un om răutăcios. E o greșeală impardonabilă că s-a luat de Lucescu”, a spus Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK. .

Cum a reacționat Mitică Dragomir după ce Florin Prunea l-a „distrus” pe Jurgen Klopp

. Dumitru Dragomir a comentat cele spuse de . „Toată Europa vuiește. Klopp e unul dintre cei mai mari antrenori ai istoriei. Nu e prost Prunea. Când am citit, am crezut că e fake.

Dacă a făcut-o intenționat, înseamnă că e mai deștept decât îl cred eu. Dacă a făcut-o intenționat, a spart niște bariere. Vrând nevrând, a făcut ca lumea să vorbească despre el. (n.r. ar merita o primă de 10.000 de euro) Măcar 5.000. Prunea e un tip inteligent, eu am avut contre, cu el, cu Lupescu, sunt băieți fără răutate. Nu țin supărare, se poate lucra cu ei”, a afirmat acesta la PROFEŢIILE LUI MITICĂ.