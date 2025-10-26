Rădoi, decizie de ultimă oră pentru Baiaram! Ce atacanți joacă titulari în Metaloglobus – Universitatea Craiova. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Oltenia s-a inflamat după ce Mirel Rădoi l-a scos din lot pentru indisciplină pe Ștean Baiaram la întâlnirea cu Noah, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. La trei zile de la acel moment, tehnicianul ”alb-albaștrilor” a luat o hotărâre importantă în privința atacantului, chiar înainte de jocul Metaloglobus – Universitatea Craiova.

Ce se întâmplă cu Baiaram la Metaloglobus – Universitatea Craiova. Decizia lui Rădoi

În ciuda conflictului apărut între cei doi, FANATIK a aflat că Mirel Rădoi a decis să-l titularizeze pe Ștefan Baiaram în atacul Universității Craiova. Antrenorul oltenilor arată astfel că nu are niciun fel de problemă cu jucătorul, ci își dorește ca acesta să-i respecte hotărârile.

Baiaram va face cuplu în atacul ”alb-albaștrilor” cu francezul Steven Nsimba, care a fost rezervă la meciul cu Noah din Conference League. În acel joc, titulari au evoluat Assad Al Hamlawi și Monday Etim.

Pentru întâlnirea cu Metaloglobus, din etapa a 14-a a SuperLigii, care se va desfășura duminică, 26 octombrie, de la ora 14:00, Mirel Rădoi a decis să folosească următoarea formulă de start: Isenko – A. Rus, Mogoș, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Houri, Fl. Ștefan – Nsimba, Baiaram. Pe banca de rezerve se vor afla L. Popescu, Lung, Bancu, Badelj, Stevanovic, Mekvabishvili, Paradela, Băsceanu, Etim, Al Hamlawi, Al. Crețu, Cicâldău.

De ce l-a scos Rădoi din lot pe Baiaram

Scandalul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram a pornit în momentul în care tehnicianul Universității Craiova , din etapa a 2-a a grupei de Conference League.

FANATIK a aflat în exclusivitate că atacantul s-a enervat foarte tare când a aflat că va fi doar rezervă și a avut un schimb dur de replici cu antrenorul. Rădoi nu a stat prea mult pe gânduri și l-a scos de pe foaia de joc.

Atacantul a urmărit jocul din tribune, alături de alți coechipieri care nu s-au aflat în lot. Baiaram a avut o în momentul în care Monday Etim a deschis scorul pentru olteni la jocul din Conference League.

Reacția lui Rădoi după incidentul cu Baiaram

Imediat după încheierea partidei cu Noah, Mirel Rădoi a explicat cu Ștefan Baiaram și a precizat că tot ce se va întâmpla pe viitor cu atacantul Universității Craiova depinde de modul în care acesta va înțelege să respecte hotărârile staff-ului tehnic.

”Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat, când a mers la inspecția gazonului era nervos, a trântit ușa și am preferat așa decât să intre, să fie nervos, să ia roșu. Nu pot să mă duc să-i dau explicații lui Baiaram, trebuie să accepte. Am anunțat echipa, a avut reacția și i-am spus că nu o să mai facă parte din echipă la această partidă.

(n.r. – Dacă situația tensionată se va menține de acum înainte) Asta depinde de el. Și pentru mine, și pentru echipă, e un jucător important, dar depinde de el, dacă va accepta deciziile. Nu are nimeni locul de titular garantat, niciodată cât sunt eu aici, nu există așa ceva. Până acum nu l-am băgat?

Trebuie să înțeleagă că, dacă a debutat la echipa națională, trebuie să-l motiveze, nu că a urcat pe o rampă și nu se mai înțelege nimeni cu el”, a declarat tehnicianul oltenilor, la finalul întâlnirii.

Universitatea Craiova poate reveni pe locul 1 în SuperLiga

Jocul de la Clinceni cu Metaloglobus, formație care are un moral excelent după victoria cu FCSB, este extrem de important pentru Universitatea Craiova, care poate reveni provizoriu pe prima poziție în clasamentul SuperLigii în cazul unui succes.

Cum arată clasamentul după disputarea a patru meciul din etapa a 14-a: