Rădoi dă cărțile pe față: ”Dacă Federația mi-ar fi propus dublarea salariului, nu ajungea la jumătatea ofertelor pe care le am avut”

Mirel Rădoi a anunțat după victoria cu Armenia că jocurile cu Islanda și Liechtenstein vor fi ultimele ale sale pe banca echipei naționale.

Selecționerul a lăsat să se înțeleagă că criticile vehemente din partea presei l-ar fi determinat să ia această decizie. După meciul cu Islanda, 0-0 pe stadionul Steaua, Rădoi a menționat un alt amănunt care pare să fi dus la această ruptură.

Mirel Rădoi spune că a avut alte propuneri mult mai avantajoase financiar

cu aproximativ 250.000 de euro anual de către Federația Română de Fotbal, dar a menționat ori de câte ori a avut ocazia că nu salariul a fost motivația de a pregăti prima reprezentativă ”tricoloră”.

A reiterat idea și la conferința de presă de după dezastrul cu Islanda, din Ghencea. Rădoi a amintit că ar fi avut oferte extrem de generoase, imediat după victoria cu Armenia și că acestea depășeau cu mult actuala remunerație încasată de la FRF.

Acesta susține că a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Federației și că nu a solicitat un contract nou, mai mare, pentru că ar fi pus în încurcătură forul condus de Răzvan Burleanu.

”Am avut trei întâlniri cu cei din conducerea Federaţiei, iar dacă eu ceream o dublare a salariului cred că era posibil ca federaţia sa intre în faliment. Şi chiar dacă ar fi reuşit să îmi dubleze salariul, acesta nu s-ar fi apropiat suma nici la jumătatea ofertelor pe care le-am avut.

Acum nu am nicio ofertă. Dar am avut oferte chiar după meciul cu Armenia şi puteam să plec. Dar eu am crezut că putem aduce lucruri pozitive la echipa naţională. Însă pentru mine nu factorul financiar este primordial”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă de după meci.

Selecționerul României crede că oficialii FRF nu au avut încredere în el

a mai spus că în ciuda ofertelor a preferat să rămână selecționerul României cel puțin până la terminarea meciurilor din grupa J de calificare la Cupa Mondială. Selecționerul a adăugat și că strategia FRF nu este una coerentă și că dacă s-ar fi dorit un proiect pe termen lung și contractul lui ar fi fost în alți termeni.

”Dacă se dorea un proiect pe termen lung, cred că și durata contractului era alta. De fiecare dată, dacă noi așteptăm ca un lucru bun să se întâmple ca să putem să mergem pe un proiect, înseamnă că noi nu avem o strategie clară. Și aici nu vreau să dau în FRF, vorbesc în general”, a spus Rădoi.

În final, acesta a adăugat că va conduce echipa națională și la meciul cu Liechtenstein, ultimul al României în grupa J și că o decizie finală vis-a-vis de o eventuală colaborare ulterioară o va anunța doar după meciul de la Vaduz.

”Spun acum că sunt 51% şanse să nu mai continui la naţională. Dar o decizie va fi comunicată după, pentru că foarte multe lucruri se pot întâmpla în perioada asta. Mai avem un meci şi chiar nu vreau să îmi arunc legitimaţia pentru că nici nu o am de foarte mult timp.

Merg sigur la meciul din Liechtenstein, nu glumesc. Acum când jucătorii au cea mai mare nevoie eu ce să fac, să-i abandonez? Am fost împreună doi ani şi acum îi las la greu? Nu”, a încheiat Mirel Rădoi.