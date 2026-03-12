Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să nu te iei, că e legenda Stelei!”. Video

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a stat mult fără antrenor după ce Elias Charalambous și-a dat demisia la finalul înfrângerii cu U Cluj, scor 1-3. Mirel Rădoi a fost instalat pe banca tehnică, iar obiectivul este unul clar: barajul de Conference League. Interesant este că tehnicianul nu este deloc străin de jucătorii lui FCSB.

Gestul făcut de Florin Tănase pe când Mirel Rădoi era la Craiova

Florinel Coman și-a organizat nunta în vara anului trecut, iar nașul său a fost Mirel Rădoi. La eveniment au participat mai mulți foști colegi de la FCSB, precum Tănase, Radunovic, Vali Gheorghe sau Radaslavescu, dar și Marius Ianuli (Mache), team-managerul echipei.

Costel Biju, unul dintre cei mai în vogă artiști români, a cântat la nunta lui Florinel Coman. Într-o piesă urcată pe contul de YouTube, „Dă-i la gambe”, Florin Tănase este protagonistul unui moment alături de Mirel Rădoi.

Mai exact, decarul de la FCSB s-a dus la Costel Biju și l-a rugat să îi ofere o dedicație lui Mirel Rădoi, antrenor, la acea vreme, la Universitatea Craiova. Versurile au făcut referire la perioada în care Rădoi evolua la Steaua (n.r. – actuala FCSB), după care cei doi s-au îmbrățișat. La un gest similar a recurs și Marius Ianuli (Mache), iar dedicația a fost legată tot de meciurile jucate în tricoul roș-albastru.

„Cu Mirel să nu te iei, că este legenda Stelei! Mirel este number one, cel mai mare căpitan! Mirel e nașul mare, number one, cel mai tare căpitan!”, a cântat Costel Biju, la dedicațiile lui Florin Tănase și Marius Ianuli.

Mirel Rădoi nu l-a prins pe Florin Tănase în primul mandat avut la FCSB. În schimb, cei doi au colaborat la echipa națională a României pe când Rădoi a fost selecționer.

Mirel Rădoi și-a anunțat obiectivul la FCSB

În conferința de presă în care a fost prezentat, . și avea cumva o obligație morală să revină la FCSB, așa cum a făcut-o la Universitatea Craiova.

„Mă aflu într-un moment în care situația echipei nu este cea mai fericită. Dar am acceptat această provocare nu doar din prisma factorului emoțional. Nu am fost de acord că această echipă, cu acești jucători, poate rata barajul de Conference League. M-am gândit că dacă m-am întors a doua oară la Universitatea Craiova, ar fi corect să mă întorc aici dacă mi s-a cerut ajutorul.

Am avut un prim contact cu jucătorii. Nu am văzut live partida cu U Cluj, am fost plecat din țară. Am face o mare greșeală dacă am crede că nu putem cădea mai rău. Sper să fie doar un accident ce s-a întâmplat la U Cluj. Am mai pățit și eu”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă, în calitate de noul antrenor al lui FCSB.