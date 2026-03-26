”Rădoi la FCSB? Nu mi-a venit să cred!” Edi Iordănescu a comentat relația cu Gigi Becali: “Eu nu mă mai întorc la FCSB! Nu voi mai fi ofertat niciodată”

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a vorbit, la FANATIK, despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul selecționer admite faptul că această decizie luată de antrenorul de 45 de ani l-a surprins. Pe de altă parte, omul care a dus România la Euro 2024 și a obținut locul 1 în grupă este sigur de faptul că Rădoi poate să schimbe fața campioanei din SuperLiga.

Cum comentează Edi Iordănescu venirea lui Mirel Rădoi pe banca lui FCSB: ”Nu mi-a venit să cred”

Edward Iordănescu, 47 de ani, a avut o intervenție, miercuri, la FANATIK SUPERLIGA. Fostul selecționer a vorbit despre dificilul meci cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială, dar și despre alte subiecte la ordinea zilei în fotbalul românesc. Acesta a fost întrebat și despre revenirea momentului în SuperLiga: Rădoi la FCSB. Ca întreaga suflare fotbalistică din țară, și fostul selecționer s-a declarat surprins de faptul că Gigi Becali a reușit să-l convingă pe finul său să revină.

ADVERTISEMENT

”(n.r. Cum ți s-a părut revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB?) O mare surpriză. Sincer, nu mă așteptam. M-a surprins pe mine, cum cred că a surprins pe toată lumea. Mirel e un om în care eu cred foarte mult. E omul pe care eu, când am semnat la echipa națională, și l-am apelat ca să mă ajute cu informații, cu experiența lui de acolo, trăirile, situațiile, problemele cu care s-a confruntat, a venit la Federație și a stat cu mine 4-5 ore și a vorbit în cel mai mic detaliu. Știam ce caracter are, știam ce om este. Cred că aș fi făcut același lucru pentru el. A vorbit și a intrat cu naturalețe extraordinară în probleme”, a spus Edi Iordănescu.

Vorbind despre încrederea pe care o are în Rădoi, de faptul că acesta poate să devină un bun antrenor. ”În ceea ce privește antrenorul Mirel Rădoi, eu am încredere că poate să fie un antrenor foarte bun. Atunci, el știe în ce a intrat, știe ce înțelegere are. Gigi Becali, în final, este nașul lui. Ei știu ce au vorbit. Ei știu la ce au bătut palma. Ei știu la ce s-au raliat. Mai departe, rămâne ca timpul să ne spună”, mai subliniază fostul selecționer.

ADVERTISEMENT

Va rezista Mirel Rădoi în fața influenței lui Gigi Becali? Ce crede Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a vorbit și despre la echipa roș-albastră. Acesta spune că, timp de două luni și jumătate a avut liniște la echipă. Apoi, patronul a dorit din nou să aibă control și influență la nivel de decizie tehnică. Din aceste cauze, tehnicianul spune că i s-a părut firesc să plece de la echipă.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește ”independența” lui Mirel Rădoi la FCSB, Iordănescu Jr. este convins de faptul că actualul tehnician al campioanei are atuurile necesare pentru a reuși din acest punct de vedere. ”Eu cred că Mirel are toate mijloacele să-l convingă. Știu că au o relație importantă. Cred că Mirel are toate mijloacele și capacitatea necesare să țină situația sub control”.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, întrebat despre o revenire la roș-albaștri: ”Eu nu mă mai întorc la FCSB. Nu voi mai fi ofertat niciodată”

Edi Iordănescu spune că după cele două luni și jumătate situația și relația cu Gigi Becali s-a schimbat. ”Nu mi-a solicitat lucruri, dar a început să scoată la suprafață lucruri și nemulțumiri pe care le avea. În condițiile în care echipa mergea bine, nu am înțeles acea situație”, a spus fostul selecționer.

Întrebat dacă s-ar mai întoarce la FCSB, Iordănescu Jr. a spus: ”E ușor să spun că niciodată. Eu, în primul rând, nu cred că voi mai avea vreodată ofertă de la FCSB. În al doilea rând, nu știu dacă vreodată eu pot reveni în contextul în care îmi doresc. Sunt un om, un antrenor, cu principii clare și cu valori ferme”, mai spune Edi.

ADVERTISEMENT