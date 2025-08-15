„Rădoi o să-l bage pe Mihai Rotaru în spital!”. Verdictul dat de omul care a adus Manchester City în România

FCSB și Universitatea Craiova și-au respectat blazonul și s-au calificat în play-off-ul Europa, respectiv Conference League. CFR Cluj va juca și ea pentru calificarea în faza principală, în ciuda eșecului cu cei de la Sporting Braga. Marian Iancu a sintetizat seara europeană a echipelor românești în câteva cuvinte.

Marian Iancu, ironii la adresa lui Neluțu Varga. Cuvinte grele pentru Mirel Rădoi

FCSB este, pentru moment, singura echipă din România sigură de prezența în faza principală a unei competiții europene. După și calificarea în play-off-ul Europa League, are locul asigurat în faza principală Conference League.

Universitatea Craiova , însă s-a calificat mai departe și pentru un loc în grupa principală.

Chiar dacă din turul trei preliminar al UEFA Europa League, mai are o șansă și pentru a-și îndeplini acest prim obiectiv european.

Marian Iancu a reacționat imediat după finalul celor trei jocuri și a avut cuvinte dure atât la adresa oficialilor de la CFR Cluj, cât și la adresa lui .

„FCSB trece azi spre grupele ‘Conference League’ cu care se vor întâlni după următoarea etapă de calificări pentru grupele Europa League. Un joc de cuvinte onest, conform cu realitatea situației în care se află FCSB azi.

CFR Cluj a ajuns să joace cu Braga avându-l vârf pe ‘Prostolachi’. Asta spune totul despre Varga, Petrescu și situația în sine. Îl pun pe Munteanu pe toate tarabele bișnițarilor de fotbaliști doar doar iese ceva. Mai au puțin și-l pun în gips să nu se rupă care cumva la vreun antrenament, ca în meci, nu riscă cu el.

Merg în final acolo unde Europa fotbalistică îi parchează pe fraieri și pe săraci. Craiova este acolo ca peștele în apă. Continuă să joace doar câte o repriză, în rest este pustiu. Se fac și ne fac de râs. Dacă se vor califica, sau dacă nu se vor califica ( scriu în timpul meciului ), etapa următoare vine muntele cu tot cu Mahomed”.

Marian Iancu: „Rădoi nu este antrenor decât de o fază, ofensivă și de-o repriză”

„Dacă nu este foame de bani, atunci să se ocupe de Cupă și Campionat. Să fie olteni deștepți ! Ceilalți se încăpățânează să rateze cât mai multe puncte în superliga cu gândul că vor recupera. Au mai făcut-o dar azi nimic din ceea ce a fost nu mai este valabil.

Este cam foame de …..fotbal.

PS: Rădoi îl va băga în spital pe Rotaru dacă înainte de asta nu-l dă afară patronul pe Rădoi. Voi dezvolta situația asta altădată. Rădoi nu este antrenor decât de o fază, ofensivă și de-o repriză. Care se nimerește”, a scris Marian Iancu pe Facebook.