Mirel Rădoi, prima reacție după debutul la FCSB: „Au fost câteva zile grele”

Mirel Rădoi a debutat cu un egal la FCSB! Antrenorul roș-albaștrilor a explicat ce nu a funcționat în jocul campioanei și ce schimbări vrea să vadă în perioada următoare.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
15.03.2026 | 23:27
Ce a declarat Mirel Rădoi după primul său meci la FCSB. Unde a văzut probleme
Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB nu a fost unul prea reușit. Campioana ultimelor două sezoane din Superliga României nu a reușit să o învingă pe Metaloglobus pe teren propriu. La conferința de presă, antrenorul a anunțat ce speră să vadă în perioada următoare în jocul roș-albaștrilor.

Mirel Rădoi a venit la FCSB într-unul dintre cele mai complicate momente ale echipei din ultimele sezoane. Roș-albaștrii au ratat calificarea în play-off, Elias Charalambous și-a dat demisia, iar fostul selecționer al naționalei a acceptat să vină până la finalul sezonului pentru a-l ajuta pe nașul său, Gigi Becali.

Se pare însă că Rădoi are serios de muncă la FCSB. În meciul cu Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, jocul nu a arătat prea bine. Campioana României a avut aproape în permanență mingea, însă atacurile au fost destul de sterile. Sunt primele puncte pierdute de roș-albaștri în acest nou campionat.

„Ne așteptam să nu avem spații și să jucăm cu o echipă care va încerca să închidă culoarele. Am avut posesia, însă nu am avut finalizările pe care speram să le avem. Chiar și așa, eu sunt mulțumit de cum am arătat, chiar dacă au fost câteva zile grele. Am avut puțin timp. Am încercat să arătăm lucrurile pe care le-am lucrat la antrenamente.

În seara asta am jucat împotriva unei apărări supraaglomerate. Am exagerat puțin cu pasele și au urmat atacuri statice. Este o problemă pe care am văzut-o la multe echipe din prima ligă. Mai avem încă de lucrat. A fost timpul scurt. Jucătorii nu au reușit să asimileze tot ce am transmis la antrenamente. Vom face o analiză în seara asta și vom vorbi cu jucătorii”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă de după meciul cu Metaloglobus.

Noi accidentări la FCSB. Care este starea lui Chiricheș, Bîrligea și Graovac

Mirel Rădoi a vorbit și despre situația jucătorilor accidentați. Vlad Chiricheș și Daniel Graovac au părăsit terenul după ce au acuzat probleme medicale. Tehnicianul a declarat că așteaptă informații suplimentare și a precizat că și Daniel Bîrligea a suferit o lovitură destul de puternică.

„Accidentări neprevăzute. Chiricheș nu a simțit nimic la antrenamente. Graovac are fractură de piramidă nazală. Vom vedea. Bîrligea și Chiricheș au primit lovituri în tendon, acolo unde au mai avut probleme. Sperăm să nu mai avem parte de astfel de evenimente neplăcute. Bîrligea s-a lovit în același loc”, a mai spus tehnicianul.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
