Rădoi rămâne fără opt jucători după meciul cu FCSB! Ce se întâmplă la Universitatea Craiova în pauza competițională

Finalul derby-ului de duminică dintre FCSB și Universitatea Craiova va aduce modificări importante în lotul oltenilor, dat fiind faptul că echipele naționale, atât cele de juniori, cât și cea de seniori vor ieși, din nou, la rampă. Cel mai așteptat meci este cel al României cu Austria (duminică, ora 21.45), de pe Arena Națională, din calificările pentru Cupa Mondială, joc la care și-ar putea face apariția pe teren și doi craioveni.

Ștefan Baiaram și Vladimir Screciu au fost convocați la națională de Mircea Lucescu

a, optând pentru 14 din străinătate și alți 14 din campionatul intern.Nu mai puțin de cinci jucători pregătiți de Mirel Rădoi la Craiova vor merge „sub tricolorul românesc“, în timp ce Anzor Mekvabișvili, Carlos Mora și Assad Al-Hamlawi se vor îndrepta către națiunile pe care le reprezintă.

La reprezentativa de seniori a României, Ștefan Baiaram și Vladimir Screciu se vor regăsi cel puțin pe banca de rezerve la următoarele două partide. Cei doi nu sunt la prima tangență cu echipa națională, dar pentru Baiaram ar reprezenta un debut oficial în cazul în care va intra și pe teren, să bifeze câteva minute. „ . De partea cealaltă, Vladimir Screciu are 4 prezențe la națională pentru România. De menționat că Nicușor Bancu nu va fi prezent la această acțiune din cauza cumulului de cartonașe.

Mihnea Rădulescu, chemat să ajute tineretul U21 în meciurile cu Serbia și Cipru

În luna octombrie îi vom putea vedea la treabă și pe tricolorii „mici“, cei de U21, în două meciuri importante. România, naționala pregătită de Costin Curelea, va da peste Cipru (14 octombrie, ora 19:00), într-un meci din cadrul preliminariilor Campionatului European, dar și peste Serbia, într-un joc amical (10 octombrie, ora 19:00).

Universitatea Craiova are și aici un reprezentant, în speță Mihnea Rădulescu, cel care a și fost titular în meciul de acasă cu Kosovo, încheiat la egalitate, scor 0-0. În disputa cu San Marino, din deplasare (victorie 2-0), Mihnea nu și-a făcut apariția pe teren. Naționala U21 face parte din Grupa A a preliminariilor pentru Europeanul de tineret din 2027, alături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru şi San Marino. Iată lotul reprezentativei U21 pentru partidele contra Serbiei și Ciprului:

Portari

Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis Sevilla/Spania), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);

Fundaşi

Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan/Italia), Răzvan Paşcalău (CS Dinamo Bucureşti), Mario Tudose (FC Argeş), Ştefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Inter Milano/Italia);

Mijlocaşi

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaş (Hellas Verona/Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj);

Atacanți

Rareş Burnete (Juve Stabia/Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona/Italia).

David Matei și Dariu Fălcușan au fost convocați la naționala U20

Echipa națională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie în compania reprezentativei similare a Cehiei.

Și aici, doi dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi la Craiova și-au făcut apariția în lot. Este vorba de David Matei și Darius Fălcușan, ultimul dintre ei evoluând în ultima vreme, mai mult, la echipa a doua a clubului oltean. Lotul ales de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Cehia este următorul:

Portari

Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

Fundași

Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

Mijlocași

David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

Atacanți

Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

Carlos Mora merge în Costa Rica, Anzor în Georgia, Assad în Palestina

Ultimele trei nume pe care Mirel Rădoi nu se va mai putea baza în următoarea perioadă sunt Anzor Mekvabișvili și Carlos Mora. Gruzinul va avea ocazia de a evolua în compania Spaniei (11 octombrie, ora 21.45) și Turciei (14 octombrie, ora 21.45) și nu va fi nevoit să călătorească prea mult. Ambele partide vor avea loc pe teren străin, iar misiunea Georgiei va fi una extrem de complicată.

Nici despre Carlos Mora nu putem spune că va avea o pauză competițională ceva mai lejeră. Costaricanul va părăsi din nou continentul pentru a-și ajuta naționala în jocurile cu Honduras (10 octombrie, ora 05.00) și Nicaragua (14 octombrie, ora 05.00), din calificările pentru Cupa Mondială.

Nu în ultimul rând, Assad Al-Hamlawi va ajunge săptămâna viitoare în Palestina, pentru a pune „umărul la bătaie“ în meciurile amicale ale naționalei sale împotriva Algeriei. Jocurile sunt programate în datele de 9 octombrie (ora 22.30) și 13 octombrie (ora 20.00).