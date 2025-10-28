“Rădoi și-a făcut-o cu mâna lui! L-a distrus pe Baiaram!” Mitică Dragomir, verdict ferm în scandalul de la Craiova

ADVERTISEMENT

Nu e liniște deloc la Universitatea Craiova. Echipa din Bănie s-a încurcat în ultima etapă, surprinzător, cu nou-promovata Metaloglobus. Mitică Dragomir e de părere că Mirel Rădoi este vinovat de această situație. Fostul președinte al LPF nu înțelege

Ce se întâmplă cu Craiova lui Rădoi. Antrenorul e la cuțite cu Ștefan Baiaram

Fotbalistul a fost exclus din lot pentru meciul din Conference League cu armenii de la Noah, după ce s-a enervat că nu e titular. Jucătorul este deja de câteva săptămâni într-o vizibilă scădere de formă.

Mitică Dragomir nu îl menajează pe Mirel Rădoi. Unde a greșit antrenorul Craiovei

Mitică Dragomir este de părere că Mirel Rădoi a greșit în cazul lui Baiaram. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal îl vede pe atacantul Craiovei drept unul dintre cei mai buni fotbaliști din campionat și dă vina pe antrenor pentru forma sa slabă.

„Mie îmi pare rău de Rădoi. Și-a făcut-o cu mâna lui. El e un tip deștept. Dacă își dă demisia, nu are nicio valoare. Valoare are dacă termină campionatul și se bate la titlu. Și locul 2 e bun. De multe ori e chiar mai bine să fii pe doi. Și-a făcut-o cu mâna lui. Ce e cu orgoliul ăsta? Are cele mai grozave condiții din toată țara.

Rădoi a lucrat în străinătate. Știe condițiile de acolo. Are și mulți bani. E chestiune de educație. El greșește și a greșit. De ce l-a distrus pe Baiaram? Nici ăla nu mai joacă acum. Pe mine mă interesează legătura sa cu jucătorii. Baiaram nu mai știe cum să joace. Îi trebuie mult timp să-și revină acum. E lipsă de experiență.

Eu n-aș fi fost foarte categoric cu Rădoi. El a greșit, a aplicat metode vechi. Nu sunt rele, dar nu mai sunt la modă. Ceva a fost acolo, ceva care mie îmi scapă. Ca să îți pui piedică singur… Era cel mai bun jucător din țară! L-a distrus. Trebuie să fi fost ceva care l-a deranjat profund, altfel nu înțeleg. Mie mi-a plăcut de Baiaram. Se face fotbalist bun. Are personalitate. Exact așa era și Rădoi — jucător cu sânge în instalație”, a declarat fostul președinte al Ligii, la Profețiile lui Mitică.