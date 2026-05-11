“Rădoi și-a pierdut din simpatie la Gaziantep după 3 înfrângeri!” Șumudică, dezvăluiri despre situația românului în Turcia

Mandatul lui Mirel Rădoi la Gaziantep nu a început deloc bine. Antrenorul român a ajuns la trei înfrângeri în primele sale trei meciuri pe banca celor de la Gaziantep și apare întrebarea dacă va rămâne la echipă și pentru sezonul viitor. Marius Șumudică, un bun cunoscător al fotbalului turc, a vorbit despre situația tehnicianului la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi, probleme uriașe la Gaziantep. Rămâne sau nu în Turcia

Marius Șumudică a precizat că Mirel Rădoi a acceptat propunerea celor de la Gaziantep venită pe final de sezon pentru a-și face o idee mai bună asupra lotulu , întrucât în acest campionat patronii nu așteaptă prea mult rezultatele.

„Nu se pune problema să nu prindă începutul sezonului viitor. E clar că și-a pierdut din simpatie. Pierde din încredere cu rezultatele acestea. Eu, dacă eram în locul lui Rădoi, nu m-aș fi dus niciodată la Gaziantep pentru ultimele patru etape. Aș fi încercat să stau cât mai departe. Treaba aș fi început-o de la vară. Gaziantep a pierdut trei jocuri. Sunt șanse să ajungă la patru înfrângeri. Va juca cu Bașakșehir, echipa care în vară a jucat cu Universitatea Craiova. Ferească Dumnezeu dacă pierde și meciul ăsta. E clar că va fi o presiune enormă pe umerii lui Rădoi. În Turcia, când începi campionatul și nu o faci bine, să ai măcar două victorii în primele 6-7 etape, există posibilitatea să fii demis.

Sunt probleme financiare. Mulți jucători își termină contractele. Nu știu dacă are timpul necesar să formeze o echipă și să performeze. În momentul de față, marea majoritate din conducere simt că s-au expus. Dintr-un antrenor cu o aură extraordinară, el pleacă de la zero. Au crezut când l-au adus că au dat lovitura. Trebuie să demonstreze acum. Timpul este din ce în ce mai scurt. Aura sa a dispărut. Doar trei echipe din 20 nu au schimbat în acest sezon antrenorul”, a precizat Marius Șumudică.

Ce plan au bașkanii de la Gaziantep cu Mirel Rădoi

Mai mult, antrenorul a dat de înțeles că nu se pune problema ca , însă în cazul în care va debuta în noul campionat la fel de prost, atunci bașkanii ar putea lua decizia să provoace un șoc la echipă.

„Nu există riscul să plece acum, la finalul sezonului. Șefii așteaptă să formeze o echipă foarte puternică în vară. Gaziantep, din punctul meu de vedere, are anul acesta cea mai bună echipă din istoria clubului. Nu va pleca Rădoi. Au încredere în el, în sensul că va începe un proiect nou. E clar însă că multă lume își pune semne de întrebare. Se gândește lumea de ce nu a fost pus un antrenor turc și a fost adus Mirel Rădoi. Chiar el a precizat că este prima oară în cariera lui când are trei înfrângeri consecutive. Pot apărea probleme și după pregătirea de vară”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Vlad Chiricheș, la Gaziantep!? Ce crede Marius Șumudică

De asemenea, tehnicianul este de părere că Vlad Chiricheș, jucătorul pe care Mirel Rădoi ar vrea să îl aducă la Gaziantep, conform presei din Turcia, nu ar face față nivelului extrem de ridicat al campionatului. Marius Șumudică consideră că mutarea ar fi una extrem de riscantă.

„Chiricheș nu mai poate juca. Cu tot respectul pentru el, dar e greu în Turcia. Este un jucător extraordinar, dar în momentul de față nu poate activa în campionatul Turciei. Dacă Mirel își asumă această mutare, va fi un risc enorm”, a concluzionat Marius Șumudică.