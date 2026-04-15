RădoiMania: suporterii FCSB nu concep să-l mai vadă pe Mirel plecând. Povestea fanului care și-a tatuat chipul antrenorului. Exclusiv

Mirel Rădoi (45 de ani) a readus speranța în inimile fanilor în momentul în care s-a întors în calitate de antrenor la FCSB. Suporterii campioanei sunt convinși fostul selecționer poate stopa imixtiunile patronului și că poate crea o strategie care să readucă echipa pe culmile gloriei. Un fan al roș-albaștrilor îl iubește atât de mult pe Rădoi încât, în momentul revenirii, și-a tatuat pe mână chipul „Căpitanului”.

Mirel Rădoi, iubit la cote maxime de fanii FCSB

Mirel Rădoi este a fost, este și va rămâne un idol pentru suflarea roș-albastră. Căpitan al echipei pentru care a jucat în perioada 2000-2008, plecarea lui Rădoi din Ghencea a fost plânsă de fanii acualei campioane. Revenit pentru a doua oară în calitate de antrenor, după experiența nereușită din 2015, Mirel a avut parte de o primire deosebită din partea suporterilor. FANATIK vă dezvăluie povestea unuia dintre suporterii pentru care Mirel Rădoi chiar e zeu!

Un fan FCSB are tatuat chipul antrenorului: „Brațul meu este… Mirel Rădoi!”

Pentru că un idol are o forță care se măsoară în gesturile fanilor, putem confirma fără probleme existența fenomenului ultras „RădoiMania” și prin gestul lui Mădălin Cioroiu. Are 30 de ani, s-a născut la Brăila și trăiește în Constanța. Este navigator pe un vas de croazieră, ofițer secund, și navighează pe Rin, în Germania.

Stă o lună pe vas și o lună acasă. Face naveta între pământ și apă. Mădălin este pasionat de tatuaje. Un colecționar în toată regula. O mare parte din corp o are acoperită cu tatuaje. Nu o are tatuată pe soția lui, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 4 ani, dar îl are pe… Mirel Rădoi!

„Este un model pentru mine nu doar pentru ce a însemnat ca jucător, ci și pentru omul care este”

, Mădălin a fost fericit la întoarcerea lui. Și-a arătat bucuria printr-un tatuaj pe brațul drept, pe care îl are de 10 ani. „Este un model pentru mine nu doar pentru ce a însemnat ca jucător, ci și pentru omul care este. Un om integru, educat, diplomat, dur și cu suflet mare. Este un exemplu pentru multă lume. Plus toate amintirile copilăriei mele, în care și-a dat sângele pentru club și pentru colegi. Un adevărat căpitan. Ultimul căpitan adevărat din Ghencea”, a dezvăluit Mădălin Cioroiu, într-un dialog cu Gabi Safta.

De aceea a ajuns Mirel Rădoi pe brațul lui drept. Brațul cu care, la rândul lui, Mirel a dat în geamul de la Bistrița și a vărsat sânge pentru echipă. La propriu. De bucurie că Rădoi s-a întors acasă, Mădălin a mers la salonul unui prieten, stelist convins. Acolo s-a născut tatuajul. I-a arătat fotografia și autograful, iar acum, la a doua descălecare pe banca roș-albastră, Mirel Rădoi a rămas fără cuvinte când și-a văzut chipul pe mâna fanului. Mai ales că tatuajul are și… semnătura sa! Un gest rar. Poate unic.

Pe 10 martie s-au văzut pentru prima dată față în față

La revenirea în familia roș-albastră din Berceni, Mirel s-a privit pe brațul lui Mădălin ca într-o oglindă. După ce Mădălin era cât pe ce să… rateze momentul. Nu îndrăznea să se apropie. A cerut ajutorul lui Gigi Mustață. „Am un cadou pentru Mirel”. „Bine, bine, dar unde e cadoul?!”. Când a văzut „cadoul”, Mustață l-a apucat de „brațul Rădoi” și l-a dus direct la antrenor. Reacția lui Mirel nu mai are nevoie de explicații.

Mirel Rădoi vrea să plece de la FCSB la finalul sezonului

Mirel Rădoi s-a întors la FCSB în martie 2026, la startul play-out-ului, și are ca obiectiv calificarea roș-albaștrilor în preliminariile Conference League. Antrenorul în vârstă de 45 de ani le-a promis fanilor ca va rămâne cel puțin până la vară, viitorul său la campioana României fiind incert din cauza unei oferte cu șase zerouri.

Aventura lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a roș-albaștrilor e pe cale să se încheie chiar dacă antrenorul nu va curs ofertei pe bani mulți din străinătate. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Fostului selecționer nu i-a picat deloc bine ieșirea lui Gigi Becali, care l-a desființat pe Vlad Chiricheș după FCSB – Oțelul 4-0. Cu riscul de a se certa cu finul său, latifundiarul din Pipera a cerut să nu îl mai vadă în primul „11” pe mijlocașul, cu atât mai puțin la barajul de calificare în Conference League.