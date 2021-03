Radu Banciu l-a desfiinţat pe Dan Petrescu: ”E absolut odios. S-a dus ca un cerșetor”

Dat afară de Kayserispor, la sfârșitul lunii februarie, Dan Petrescu a fost desființat de jurnalistul Rau Banciu. Acesta l-a numit pe antrenor cerșetor.

După ce a cucerit trei titluri în România cu CFR Cluj, Dan Petrescu a fost demis de finanțatorul ardelenilor, la sfârșitul anului trecut. Pe 11 ianuarie, Kayserispor oficializa numirea lui Petrescu pe banca tehnică.

Nici o lună și jumătate nu a rezistat ”Super Dan” în Turcia. Pe 23 februarie, oficialii lui Kayseri au anunțat despărțirea de Dan Petrescu.

Atac devastator al lui Banciu la adresa lui Petrescu

În stilul lui caracteristic, Radu Banciu l-a desființat pe Dan Petrescu după episodul nefericit de la Kayserispor, unde a rezistat doar 8 partide. Banciu l-a numit “cerșetor”, pe Petrescu.

”Eu sunt unul care a intuit exact traseul lui. Am spus că nu va fi dat afară după un meci sau două. Am zis că va sta un pic. E un antrenor meticulos. Chiar dacă are o particularitate arhaică, fiind un profesor din anii ’50, e totuși rigid, iar această rigiditate te poate salva când te duci într-un campionat din fundul lumii.

Este catastrofal pentru imaginea lui! Un antrenor care se duce în Turcia s-o preia în timpul unui sezon, ca un cerșetor, pe Kayseri, o echipă care nu există în fotbalul mondial, spune despre tine foarte multe!

Degeaba tu te consideri extraordinar în România, unde nu stai de vorbă cu lumea. Un antrenor serios nu poate prelua o astfel de echipă precum Kayseri. E absolut odios!”, a tunat Banciu, la Look Sport.

A câștiga o mică avere, într-o singură lună

În Turcia, Dan Petrescu avea un salariu extrem de bun. A încasat 100.000 de euro la semnătură, iar remunerația lunară era tot de 100.000 de euro.

Chiar dacă neoficial, se pare că turcii i-au plătit românului salariul până la sfârșitul sezonului, în momentul în care l-au demis. Asta înseamnă că în doar cinci săptămâni Petrescu a câștigat 500.000 de euro.

