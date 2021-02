Radu Banciu, probleme cu autoritățile române. Prin ce trece jurnalistul: “Abuz incalificabil al statului de drept”

Radu Banciu, jurnalistul postului de televiziune Look Sport, are mari probleme cu autoritățile fiscale. Acesta declară că a primit o somație de la ANAF legată de plata unei amenzi mai vechi de 10.000 de lei.

Problemele prezentatorului cu instituția au fost expuse de acesta chiar în emisiunea sa zilnică de la postul sportiv, în ediția de luni, 22 februarie.

Banciu este revoltat de faptul că, deși a câștigat în instanță procesul privind o amendă de 10.000 de lei primită în starea de urgență, acum i-a venit o somație de la ANAF pe aceeași speță.

Jurnalistul Radu Banciu, probleme cu autoritățile române: ”Abuz incalificabil al statului de drept”

Pentru Radu Banciu, săptămâna a început extrem de tensionat. Realizatorul emisiunii ”Fotbal All Inclusive” de la Look Sport și-a prezentat, în urmă cu o zi, ultima aventură cu instituțiile statului.

În aprilie 2020, pe când era la B1, Banciu recunoștea că a primit o amendă de la Poliție pentru că încălcat Ordonanța Militară care reglementează deplasările în timpul stării de urgență.

Între timp, prezentatorul spune că a câștigat în instanță dreptul de a-i fi anulată amenda. Cu toate acestea, Agenția Națională de Administrare Fiscală l-a înștiințat despre faptul că are de achitat în continuare suma de 10.000 de lei.

”Vreau să fac un comunicat important pentru cei care ne urmăresc de atâta timp. TVR mă contactase la un moment dat pentru subiectul ăsta, faimoasa amendă de 10.000 lei de la Poliţie.

Într-o întorsătură incredibilă de situaţie, mi-a venit somaţie de la ANAF, că am de plătit 10.000 lei. Am o restanţă la statul român. Mă uit pe hârtie, figurează numărul dosarului cu Poliţia din 8 aprilie 2020, câştigat de subsemnatul în instanţă, decizie definitivă, am şi dovada. Decizia judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

Aşadar, trebuie să merg la ANAF să încerc să le explic ălora că nu trebuie să le plătesc 10.000 de lei. Ca şi cum nu aş fi câştigat în instanţă. Să le plătesc eu 10.000 lei pentru abuzul incalificabil al Poliţiei României. Să ţinem minte, şi CCR a decis că acele amenzi sunt neconstituţionale.

Întrebarea de geniu pe care o să o pun la ANAF va fi următoarea. Aici să vedem dacă ştie cineva să răspundă. De unde ştia ANAF de această amendă? E simplă întrebarea, dar răspunsul este complicat. Aici este un abuz incalificabil al statului de drept în UE. De ce? Această amendă nu a existat niciodată. Prin ce abuz a ajuns ea la ANAF?

Ea a fost o amendă de 10.000 lei, plătibilă în 15 zile, termen în care se reducea la jumătate. Abia dacă nu o achitam în 15 zile, ea exista pe un registru. Dacă o achitam, ea nu mai exista, iar dacă o contestam în instanţă, automat ea era anulată, până la decizia instanţei.

Deci explicaţi-mi şi mie. Ce reprezentant al statului român poate răspunde la această întrebare? Este un abuz incalificabil. Cine a informat ANAF despre amendă?

Răspunsul ar fi Poliţia Română. Dar oare în cazul ăsta, Poliţia Română nu e într-o fabuloasă culpă? Această amendă nu există, încă o dată vă spun. Dacă nu o achitam, credeţi că stătea cineva până în februarie 2021 să îmi aducă aminte? Sigur că nu”, a spus Radu Banciu la postul de sport, potrivit DcNews.

Radu Banciu acuzații către ANAF

Banciu este contrariat și nu înțelege cum a ajuns la ANAF o amendă care, teoretic, nu ar exista după ce procesul a fost câștigat. Jurnalistul nu are de gând să lase lucrurile astfel și spune ce are în plan.

”Deci ANAF, instituţie la care o să urc pe garduri, nu a pus, unu la mână, în aplicare o decizie definitivă şi irevocabilă a instanţei din România. Stat de drept! Doi la mână, cum a ajuns ANAF în posesia acestei sume care nu a existat niciodată?

Eu nu am avut niciodată datorii la stat, niciun cent. Amenda asta există la Poliţie 15 zile. Mă băieţi, dacă vă dau în judecată la Haga, la Strasbourg, ce se întâmplă?

Am două posibilităţi. Să mă duc peste ei, ca ţăranul la boier, sau doi, să contest în instanţă în 15 zile. Ce să contest? Că am câştigat procesul?”, a mai adăuga jurnalistul.