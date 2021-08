Radu Boboc a dezvăluit ce echipă din Liga 1 susține: „Vreau să văd dacă pot să fac față”

Fundașul dreapta este unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Farul Constanța și care este , cât și din străinătate.

Jucătorul de 22 de ani care ar fi ofertat de o echipă din Ligue One, a oferit un interviu pentru gsp.ro, în care a vorbit despre sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă pentru a ajunge fotbalist profesionist.

Radu Boboc a sacrificat multe pentru a ajunge fotbalist: „Am suferit, am plâns”

Desemnat cel mai bun fundaș dreapta din sezonul trecut din Casa Pariurilor Liga 1, a explicat drumul anevoios pe care l-a făcut pentru a ajunge să fie unul dintre cei mai doriți jucători din Liga 1: „La plecare, ai mei mi-au zis că pot să-mi realizez visul doar cu multă muncă. Chestia asta o țin cu minte de atunci. Cel mai dificil este să-ți vezi părinții doar o dată pe an. Am suferit, am plâns, când ești copil te doare, când stai toată ziua cu familia ta și, apoi, dintr-odată, ești singur. Dar mi-au prins bine și zilele de suferință, m-au responsabilizat. Oricum, vorbesc cu părinții de patru-cinci ori pe zi”, a povestit jucătorul.

Cu toate acestea, a trecut peste toate, ghidat întotdeauna de un singur crez: „Dacă muncești, la un moment dat în viață, vei primi ceea ce meriți”.

Dacă alți fotbaliști au avut parte de susținerea familiei în procesul de maturizare, Radu Boboc a trebuit să se descurce singur: „M-am maturizat singur. A fost dificil, la început, fiindcă acasă aveam libertatea de a face orice voiam. Iar când am ajuns la Viitorul, copil fiind, a trebuit să intru într-un program, disciplinat, cu reguli. Până te adaptezi, e mai complicat, dar mi-a prins bine în viață”.

Cu ce echipă din Liga 1 ține Radu Boboc

Radu Boboc a crescut pe stadionul din Craiova și își aduce aminte cu bucurie de faptul că l-a cunoscut pe Ilie Balaci: „Tata avea o relație cu domnul Ilie Balaci, legenda, am fost și eu la fotbal cu ei, l-am cunoscut pe cel alintat “Minunea Blondă” la 8-9 ani, deși nu îmi mai aduc aminte ce îmi zicea. Eram prea mic”.

Fundașul a respirat de mic fotbal și a avut ca idoli doi foști jucători ai Craiovei: „Sunt jucător profesionist și pot juca absolut la orice echipă din România. Eram fan al Craiovei, îmi plăceau frații Costea. Mergeam cu tata la stadion, de mic am fost atașat de fotbal”.

Nu a avut nicio șansă se debuteze la Craiova în Liga 1 și a plecat de la Școala de Fotbal „Gică Popescu”, după ce nu mai rămăsese nicio echipă în oraș: „Eu când am plecat de la Craiova nu mai exista nicio echipă acolo. M-am transferat de la Școala “Gică Popescu”, fotbalul se terminase în Bănie”.

Radu Boboc vrea să joace în străinătate

Boboc e foarte conștient de capacitățile sale și nu vrea să repete aceleași greșeli pe care le-au făcut alți jucători și preferă să se transfere la o echipă din străinătate la care să joace: „Nu-mi doresc să ajung la o echipă mare din prima, în străinătate, fiindcă dacă nu ești acomodat cu condițiile de acolo, riști să stai pe tușă. E clar că ai nevoie de timp să te acomodezi, câteva luni de adaptare. Dar vreau să fiu pus la această încercare și să văd cum mă descurc”.

Un lucru mai puțin știut despre Radu Boboc e faptul că în trecut a evoluat în primul rând ca mijlocaș central, dar și ca atacant: „Sunt și norocos. Fiindcă am ajuns la Viitorul când nu mai era nicio echipă în Craiova și, apoi, când am ales să joc ca fundaș dreapta, eu fiind mijlocaș central. Am jucat și atacant cândva”.

Potrivit ziare.com, Gică Hagi a primit o ofertă de 800.000 de euro pentru Radu Boboc de la o echipă din prima ligă franceză. Fotbalistul care poate evolua și pe postul de fundaș central a participat cu lotul României U21 la două Campionate Europene dar și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.