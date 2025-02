Radu Bucălae a consultat patru medici pentru rolul din “Mentorii”: “Îmi era teamă să nu rămân așa”. Filmul, produs de Untold Universe. Exclusiv

Ce sacrificii a făcut Radu Bucălae pentru filmul “Mentorii”, produs de UNTOLD Universe, unde îl interpretează pe “Robby Anonimul”?

Ei bine, reporterii FANATIK au aflat chiar de la Radu Bucălae, luni seara, la avanpremiera filmului “Mentorii”, ce a avut loc la Cineplexx Băneasa. Acesta ne-a mărturisit că nu a dat niciun casting pentru rolul său, asta pentru că producătorii au fost siguri că personajul i se potrivește mănușă.

Radu Bucălae, sacrificii pentru a intra cât mai bine în pielea personajului din “Mentorii”

Așa a și fost, se pare, dacă e să luăm în considerare aplauzele de luni seara, din sălile de cinema, și cuvintele laudative ce i-au fost aduse de mulți dintre participanții de la avanpremieră.

“Filmul “Mentorii” din ultimii 10 ani. Eu așa îl descriu. Din punct de vedere al actoriei, al scenariului, al distribuției, al bugetului și al promovării. Eu spun “complet”.

Cum am primit rolul? Pe pile! Ha, ha, ha! (râde – n.r. ). Cum le leagă Universul… Acum cred că trei ani am lucrat la un Revelion cu regizorul Adrian Tapciuc, căruia i-a plăcut foarte mult de mine. În sensul de cum lucrez și cum mă adaptez. Și în momentul în care lucra la scenariu și la acest personaj, i-a venit în cap persoana mea.

Și a zis că este perfect pentru mine. Am fost suficient de norocos încât să nu dau niciun casting pentru că avea încredere în mine. Am acceptat instant, îți dai seama”, a declarat Radu Bucălae, pentru FANATIK.

Rolul pe care Radu Bucălae îl interpretează, Robby Anonimul – mentorul de business și finanțe, nu este unul tocmai ușor. Pentru a intra cât mai bine în pielea personajului, Radu Bucălae a făcut niște sacrificii. Mai exact, a consultat doi ortodonți și a decis să-și pună aparat dentar timp de o lună, ca să semene cât mai bine cu personajul pe care îl interpretează.

“Mi-am pus aparat dentar special pentru film”

Mai mult, după ce a terminat filmările, a consultat și doi medici oftalmologi pentru a se asigura că nu și-a stricat vederea după ce a filmat zile în șir cu ochii încrucișați.

“Nu am foarte multă experiență în actorie. De când am terminat facultatea, am mai mult pe stand-up, pe improvizație. Dar pentru mine e un rol complicat pentru că personajul are foarte multe caracteristici. O să vedeți, e un personaj care are o caracteristică la privire, una la vorbire, are și una la mers.

Mai mult, fiind un personaj, un influencer financiar… m-am uitat la noi în România și am văzut ce influenceri avem și am văzut că, majoritatea fiind adolescenți care încearcă să păcălească alți adolescenți, au aparat dentar.

Și mi-am pus aparat dentar special pentru film, aparat dentar adevărat. Timp de o lună l-am purtat, am fost la doi ortodonți. Am fost și la doi medici oftalmologi ca să verific vederea. Pentru că îmi era teamă, în prostia mea, că după 12‑13 zile de filmare cu ochii încrucișați să nu rămân așa (râde – n.r. ). Ca orice om care nu cunoaște medicina.

Așadar, am fost la doi oftalmologi și la doi ortodonți să mă asigur că totul este în regulă”, mai spune Radu Bucălae.

Radu Bucălae: “Am repetat acasă. Îmi era foarte rușine să nu știu textul la perfecțiune”

De asemenea, a avut mult de lucrat și la text. Personajul pe care Radu Bucălae îl interpretează are un mic defect la vorbire.

“A fost un destul de greu pentru mine, da. Cea mai mare provocare a fost defectul de vorbire pentru că a trebuit să-i fac un defect de vorbire care să fie și foarte gros, dar în același timp să fie și inteligibil. Trebuie să ținem cont că e film, oamenii trebuie să înțeleagă ce se vorbește acolo și a trebuit să fac un sâsâit”, a adăugat el.

Totuși, Radu Bucălae recunoaște că, pe lângă aceste sacrificii, el a și muncit foarte mult pe text. A repetat ore în șir acasă, de teamă să nu se facă de rușine în fața producției și a actorilor renumiți.

“Nu am tras multe duble pentru că multe zile am repetat acasă. Din cauză și datorită faptului că echipa a fost foarte profi. Îmi era foarte rușine să nu știu textul la perfecțiune și să nu interpretez rolul așa cum vreau eu.

Repetam mult acasă ca atunci, pe set, să nu pierdem timpul din cauză “Băi, Bucălae, hai să mai încercăm””, ne-a mai declarat el.

Cum se simte Radu Bucălae după operația de deviație de sept? “In ultima perioadă îmi cam bușește sângele pe nas”

Are o perioadă destul de aglomerată și nu prea are timp să se odihnească așa cum ar trebui. Mai ales acum când este încă în perioada de recuperare Medicii i-au recomandat să se odihnească mai mult, să stea liniștit acasă, ca să se vindece rapid după operația de deviație de sept. Radu Bucălae ne-a spus că are multe proiecte în derulare în această perioadă și nu prea poate să stea liniștit acasă.

“În momentul de față am stand-up la locația de pe Calea Victoriei, Neatza cu Răzvan și Dani șase zile pe săptămână sau cinci. Acum suntem în promovare cu filmul. Din fericire, sunt bine.

Cu dormitul… nu prea, în ultima perioadă. Ce-i drept am și avut o operație de deviație de sept și nu am voie să muncesc foarte mult. Iar în ultima perioadă îmi cam bușește sângele pe nas. Pentru că nah, se vindecă operația, și în mod normal ar trebui să stai liniștit, dar nu e când”, ne-a mai spus Radu Bucălae, mai în glumă, mai în serios.

Filmul “Mentorii” are toate elementele să devină o comedie de succes. Umor de calitate, comic de situație, personaje bine conturate și o chimie extraordinară între actori, toate combinate într-o producție care reflectă tendințele și realitățile actuale.

Producătorii filmului, UNTOLD Universe, au ales actori și influenceri numai unul și unul pentru lungmetraj. Printre ei se numără Adrian Titieni, Dorian Popa, Raluca Bădulescu, Loredana Groza, Adrian Enache, Silviu Mircescu, Joseph Adam, Cătălin Bordea, Micutzu, Radu Bucălae, Nelu Cortea, Ioana State, Mira, Mario Fresh, Andi Moisescu, Cătălin Oprișan și alții.

Care este povestea filmului “Mentorii”, în care Radu Bucălae are rol principal și pentru care a făcut multe sacrificii?

Comedia “Mentorii” arată, folosind umorul și ironia, fenomenul pe care îl întâlnim zi de zi pe rețelele sociale și nu numai. Mai exact, acela al “specialiștilor” mereu pregătiți să ne ofere cele mai rapide scurtături pentru a atinge bunăstarea materială, fizică sau spirituală. Ideea și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. Regizorul acestui film este Adrian Tapciuc.

Producția “Mentorii” spune povestea lui Johnny Baltă, interpretat de Cătălin Bordea, un bărbat mult prea imatur pentru vârsta lui, care întâmplător este viitorul moștenitor al celui mai mare imperiu financiar din țară: averea tatălui său, Dorin Baltă. Adrian Titieni este cel care interpretează personajul Dorin Baltă. Nemulțumit de superficialitatea fiului său, Dorin îl dă afară din casă după ce acesta face încă un accident de mașină. Mai mult, îi dă o misiune lui Johnny – să demonstreze în maximum șase luni că poate deveni un adult responsabil, capabil să conducă imperiul financiar. Altfel va fi dezmoștenit.

Radu Bucălae este Robby Anonimul, mentorul de business și finanțe

Ajutat de sora sa Magda, personaj interpretat de artista Mira, Johnny găsește o soluție rapidă și ușoară pentru a rezolva problema. Mai exact, el va fi mentorat de cei mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. Aivi vorbim despre Flex Barbarul – mentorul de fitness și viață sănătoasă (Dorian Popa), Sandra Senzorial – mentorul de wellbeing (Loredana Groza) și Robby Anonimul – mentorul de business și finanțe (Radu Bucălae).

Răsplata de un milion de euro pusă la bătaie de Johnny va stârni o luptă acerbă între cei trei influenceri. Fiecare se va strădui să fie mentorul principal al lui Johnny, împărtășind din teoriile sale. Sau încercând să le demonteze pe cele ale concurenților. Din aceste conflicte se vor naște cele mai comice și neașteptate momente ale filmului.