Radu Bucălae de la Neața și soția sa, Alexandra, testul supraviețuirii la Power Couple: „Se cam instalase frica în mine”. Exclusiv

Radu Bucălae, simpaticul comediant și prezentator de la Neața cu Răzvan și Dani ne dezvăluie care au fost cele mai mari provocări ale emisiunii Power Couple. De multe ori, la filmări, cunoscutul actor s-a temut pentru siguranța soției sale, Alexandra.

Alexandra și Radu Bucălae: „Cel mai greu mi s-a părut să mă lupt cu fricile mele”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, doi dintre protagoniștii Power Couple sezonul 2 își deschid inimile și vorbesc, sincer, despre experiențele trăite în Malta. Radu Bucălae, simpaticul prezentator de la Neața și soția lui, Alexandra au trecut print-un carusel de emoții și lupte cu propriile frici pentru a reuși să ducă la bun sfârșit competiția.

ADVERTISEMENT

Fiecare probă, fiecare încercare depășită a fost ca o cărămidă pusă la baza căsniciei lor. Iar testul supraviețuirii la Power Couple, emisiunea prezentată de Dani Oțil, a fost una dintre cele mai dificile experiențe întâmpinate de când Radu și Alexandra formează un cuplu.

Ce ți s-a părut cel mai dificil în această competiție?

– Alexandra Bucălae: mi s-a părut să mă lupt cu fricile mele. Una dintre ele a fost frica de înălțime, care se pare că a fost exploatată intens (n.r. râde).

ADVERTISEMENT

Ce te-a pus cel mai tare în dificultate?

– Radu Bucălae: Pentru că mă asemăn foarte mult cu soția mea, la fel, din experiența pe care am avut-o împreună la Power Couple, frica de înălțime. Prima probă de cuplu a fost foarte dificilă. Acolo am avut un moment, înainte să se dea start, înainte ca Dani să apese pe goarnă. Am avut două-trei secunde în care am zis: ”eu nu pot să fac treaba asta”.

Se cam instalase frica în mine și am zis, nu, n-am cum. După care m-am motivat pentru că eram împreună cu Alexandra și am zis, dacă nu acum, atunci niciodată, frate. Și a fost atunci.

ADVERTISEMENT

Radu Bucălae: „Mă temeam pentru siguranța ei”

A existat vreun moment când ai vrut să lași totul baltă și să te întorci acasă?

– Alexandra Bucălae: Nu, niciun moment de genul ăsta. Știam de ce sunt acolo.

Sincer, ți-a fost mai ușor știind că o ai pe soția ta alături?

– Radu Bucălae: La probele de cuplu mi-era mult mai ușor, știind că sunt alături de Alexandra. La probele individuale, când trebuia să facă ea diverse task-uri, atunci mi-era mai greu pentru că mă temeam pentru siguranța ei.

Cum ai reacționat când ți s-a propus acest format?

– Alexandra Bucălae: Foarte bine, mi-a plăcut formatul încă de la început, de la sezonul 1. Eu am fost destul de deschisă pentru a participa la emisiune.

ADVERTISEMENT

Ai avut vreo reținere inițială? Tu ești actor, teoretic te adaptezi ușor la provocări.

– Radu Bucălae: Nu am avut nicio reținere inițială. Faptul că sunt actor nu m-a ajutat cu absolut nimic. Și nu am avut reținere pentru că am văzut sezonul 1 la televizor și este extrem de diferit de ceea ce s-a întâmplat în sezonul 2. Nu mai are nicio treabă cu sezonul 1. Trebuie să vă uitați neapărat pentru că este foarte dur. Și foarte diferit.

Clipe de coșmar pentru cuplul Alexandra și Radu Bucălae, la Power Couple

Dacă ar fi să ne luăm după expresia ”la bine și la rău”, care a fost cel mai bun, dar și cel mai rău moment din relația voastră?

– Alexandra Bucălae: Cred că de obicei noi ne cam punem de acord. Cel mai bun moment din relația noastră… sunt foarte multe!

– Radu Bucălae: Eu am două variante. E acum sau când te-am cerut.

– Alexandra Bucălae: Și eu la fel voiam să zic despre cererea în căsătorie, că în perioada aia, cred că eram… Cel mai bun, cel mai frumos. Ca vârf de fericire, așa, dar și acum suntem super fericiți.

– Radu Bucălae: Acum, ăsta este un moment foarte bun în relație noastră.

– Alexandra Bucălae: Sunt multe momente frumoase și trebuie să le vedeți povestite de noi în emisiune. Și cel mai rău moment, trebuie neapărat să vă uitați în emisiune și o să vedeți acolo care e cel mai… Nu rău, aș zice cel mai greu moment al relației noastre, dar nu pentru că ne-a fost greu unul cu celălalt. , o să vedeți la ce ne referim.

Ce nu știe lumea despre tine?

– Alexandra Bucălae: Nu pescuiesc, dar calc. Îmi place și să calc. Nu croșetez, dar mi-ar plăcea să știu să croiesc. Mi-ar plăcea să fiu o bună croitoreasă și să încerc să croiesc din hainele pe care nu le mai port haine noi, cool, la modă. Și bineînțeles că cea mai mare pasiune, pe lângă actorie, televiziune, sunt și lumânările. Și am un business cu asta.

– Radu Bucălae: Uitați-vă la emisiune că o să vedeți ceva despre croitorie și viața ei de croitoreasă.

Radu Bucălae vorbește despre viața la Neața cu Răzvan și Dani

Cum e viața la Neața? Cât de repede te-ai adaptat echipei și formatului?

– Radu Bucălae: Eu zic că m-am adaptat destul de repede. Acum viața la Neața mi se pare, din fericire, o normalitate. E foarte bună viața la Neața, it’s a good life.

Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din cariera? Dar cel mai rău?

– Radu Bucălae: Cel mai bun moment din carieră este acum și cel mai rău la început, când nu aveam bani și aveam foarte puțin de muncă.

– Alexandra bucălae: Cel mai greu mai degrabă decât rău, nu?

Radu Bucălae: „M-am dat drept Marius Moga când eram mai mic”

Te oprește lumea pe stradă, vrea să facă poze cu tine? Ai fost vreodată confundat cu altcineva?

– Radu Bucălae: Da, mă oprește lumea pe stradă, fac poze cu oamenii. Nu neapărat că mă confundă, mi se spune, des ”bă tu ești ăla”… și ori așteaptă să vin eu cu o completare, ori zic într-un final ”domnul stand-up, domnul neața”.

De confundat, nu m-a confundat nimeni. În schimb, la un moment dat, eu m-am dat drept Marius Moga când eram mai mic și aveam părul creț. Mi-am pus niște ochelari și o geacă de piele și am făcut multe poze cu mulți oameni din Fălticeni, spunându-le că sunt Marius Moga. Și chiar semănam foarte tare.

Alexandra Bucălae a renunțat la actorie pentru o altă pasiune

Povestește-ne mai multe despre cariera ta. Te-ar tenta să revii?

– Alexandra Bucălae: Am avut o carieră în actorie de peste 10 ani, cred că vreo 12, nu mai știu, n-am contorizat. Și eu sunt actriță de profesie, am terminat licența în București, masteratul la Sibiu. Acolo am lucrat după ce am terminat masteratul, timp de doi ani, la Antena 1 Sibiu. Am avut un matinal live, o emisiune săptămânală înregistrată. Pe lângă asta, corespondam cu Neața cu Răzvan și Dani și le transmiteam meteo de acolo.

După care m-am reîntors în București și am mai avut experiențe în televiziune, voiceover, am avut încă un talk show la o altă televiziune mai mică, teatru de improvizații, am făcut și eu reclame, filme, seriale. Mi-am practicat meseria tot timpul ăsta, doar că în pandemie am descoperit pasiunea pentru lumânări.

Atunci mi-am pornit acest business care a necesitat foarte multă implicare din partea mea și partea artistică am lăsat-o pe planul doi. Dar da, plănuiesc să revin, să fiu puțin mai activă în zona asta artistică pentru că este ceva ce mi-a cam lipsit în ultima vreme. O să merg cu ambele în paralel.