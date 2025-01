Radu Bucălae, primul eliminat de la Power Couple, s-a operat la nas: “Trebuia să o fac de vreo șapte, opt ani” – Exclusiv

Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, au fost primii eliminați de la Power Couple, show-ul prezentat de Dani Oțil. Coprezentatorul de a Neatza cu Răzvan și Dani ne-a dezvăluit că și acum a trăit emoții intense la unele probe, când a vizionat emisiunea din vârful canapelei.

În cadrul interviului pentru FANATIK, radu Bucalae a povestit și despre operația pe care a făcut-o recent, la nas, intervenție pe care a amânat-o câțiva ani. Este vorba despre o deviație de sept pe care Radu ar fi trebuit să o facă încă de șapte, opt ani în urmă.

Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, primii eliminați de la Power Couple

Cum a fost să retrăiți fiecare probă de acasă? Ce emoții ați resimțit de această dată?

Radu: A fost aproape ca atunci când am făcut probele, cel puțin pentru mine, la o intensitate de 70%, cam așa. Parcă s-a repetat toată experiența. A fost foarte intens și mișto.

Alexandra: Și pentru mine, mai ales la proba fetelor, cu înălțimea. Deși știam ce urma să se întâmple, aveam foarte mari emoții. Chiar și la proba lui Radu, chiar dacă știam că știe răspunsurile, știam ce am făcut, că am făcut foarte bine acolo, tot am avut emoții.

Radu: Și eu speram ca la montaj, la proba de cuplu să nu arate că mi-au căzut baloanele. Și să nu plecăm acasă.

Alexandra, la proba de cuplu ai fost extrem de motivată să reușiți. Unde îți găsești tu în general motivația? Ce te face să o iei de la capăt și în momente mai dificile?

Sigur că am fost extrem de motivată să reușim, pentru că mi-era foarte teamă de plecarea acasă… care până la urmă s-a și întâmplat. Dar, în general, motivația cred că mi-o iau din mine și din încrederea pe care o avem în mine și Radu în situația aia.

Alexandra: “A părut așa că este super atent la fiecare bănuț pe care îl cheltui eu”

Dacă este un proiect care ține doar de mine, în general, îmi place să fiu optimistă. Chiar dacă, nu știu, în ultima vreme parcă Radu a fost mai optimist dintre noi. Dar, da, ori în mine, ori în Radu, ori în noi.

, ai demonstrat că știi foarte bine cheltuielile făcute în casă. Suntem curioși cât de organizat ești în general.

Radu: Eu, în general, nu mă consider organizat. Dar când mă uit la alții, s-ar putea să fiu puțin mai organizat.

Alexandra: Nu te consideri?

Radu: Nu, eu nu mă consider, pentru că așa mi s-ar părea normal să fie oamenii. Dar e posibil să fiu mai organizat decât alții. Organizarea și faptul că eu cunosc majoritatea cheltuielilor din casă, nu e o chestie pe care o fac conștient. Și pur și simplu, când pleci aproape de la zero, te obișnuiești și te antrenezi astfel încât să știi totul, ca să poți să eficientizezi cât mai bine veniturile și timpul.

“Participarea asta ne-a făcut să înțelegem că putem, dacă avem o motivație, să ne învingem fricile”

Plus că, fiind foarte pasionat de ceasuri, de asta îmi place și timpul și organizarea.

Alexandra: Dar nu e vorba doar de cheltuielile din casă. El este organizat cu absolut orice. Adică, a părut așa că este super atent la fiecare bănuț pe care îl cheltui eu. Nu, nu are nicio legătură. El este organizat cu tot ce ține de viața noastră. Unde plecăm, când plecăm, la ce oră plecăm, să plecăm la ora aia la care am zis. Adică viața noastră este o organizare continuă.

Radu: Cred că eram bun în armată.

Dacă ar fi să trageți o concluzie , care ar fi?

Radu: Ca o concluzie, eu cred că ar trebui să ne aruncăm cu capul înainte organizat. Asta e (râde). Să fim mai curajoși și să nu mai fim atât de naivi.

Alexandra: Concluzia mea este pe pozitiv, în sensul că participarea asta ne-a făcut să înțelegem că putem, dacă avem o motivație, să ne învingem fricile. Și pentru mine a fost importantă pentru că am înțeles că nu toți oamenii gândesc la fel ca noi și suntem diferiți cumva. Si trebuie să mă gândesc la asta înainte de a acționa. Sau cumva să fiu puțin mai atentă la cei din jurul meu. Să fiu puțin mai deschisă, să zicem așa.

Ce spune Radu Bucălae, fost concurent Power Couple, despre intervenția la nas?

Cum arată începutul de an pentru voi? Ce planuri ați reușit deja să bifați? Radu, am văzut că tu deja ai trecut printr-o intervenție chirurgicală. Sperăm că totul e ok pentru tine.

Radu: Da, mulțumesc. Totul este ok. Mi-am rezolvat deviața de sept. Trebuia să o fac de vreo șapte, opt ani de zile. Știu de la un alt medic că trebuia să mă operez cât mai repede.

Anul arată foarte bine pentru noi. Muncim din plin. Eu cu emisiunea și cu spectacole, Alexandra cu business-ul.

Alexandra: Cu lumânările în atelier toată ziua. Suntem fericiți că suntem norocoși să facem ceea ce ne place. Și asta cred că e o împlinire pentru oricine.

Radu: Iar eu mă pregătesc de o premieră a filmului, cea mai tare comedie din 2025. Urmează să lanseze comedia Mentorii pe 28 februarie 2025.