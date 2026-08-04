Radu Constantea a anunțat în direct câte milioane de euro a luat U Cluj pentru transferul lui Andrei Coubiș la Lincoln. Exclusiv

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Vicecampioana din SuperLiga în sezonul trecut, Universitatea Cluj, a realizat una dintre cele mai importante mutări pe piața vânzărilor de jucători din ultimii ani în fotbalul românesc. „Șepcile Roșii” l-au vândut pe promițătorul fundaș de 22 de ani, Andrei Coubiș, în Anglia, la o echipă de Championship. Care este, de fapt, suma de transfer.

Câte milioane de euro a luat U Cluj pentru transferul lui Andrei Coubiș la Lincoln

Andrei Coubiș, fundaș central de mare perspectivă inclusiv pentru echipa națională antrenată de Gică Hagi, a fost transferat definitiv de Universitatea Cluj la Lincoln City. Vorbim de o echipă nou-promovată în Championship (liga a doua engleză). Tânărul a semnat un contract pe cinci ani, valabil până în 2031.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, marți, 4 august, președintele celor de la U Cluj, , a anunțat . Suma se ridică la 3.000.000 de euro. În plus, la clubul din România va mai ajunge un procent de 15% dintr-un viitor transfer al fundașului.

„(n.r. Suma de transfer a lui Coubiș la Lincoln City este aceasta: 3 milioane de euro plus 15% procent?) Da, așa este, e corectă. Chiar dacă noi nu ne-am fi dorit să-l transferăm așa repede. Proiectul era să mai rămână alături de noi cel puțin un an de zile. Acum a venit această oportunitate. În primul rând, a fost important pentru jucător. Știm că e dificil pentru un jucător român să ajungă în Anglia, Premier League sau Championship”, a spus Constantea.

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Ce profit uriaș a făcut U Cluj cu Andrei Coubiș: milioane de euro

. S-a întâmplat în doar circa șase luni. Clubul clujean l-a adus pe fundașul central în ianuarie 2026. A venit inițial sub formă de împrumut de la Sampdoria, apoi a fost activată clauza de transfer definitiv pentru o sumă modestă de 125.000 de euro.

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1.200.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Coubiș nu a avut nevoie de perioadă de acomodare și a devenit rapid titular, a jucat în 20 de meciuri, a marcat 2 goluri și a debutat la naționala României. Aceste aspecte i-au crescut considerabil valoarea. Același Radu Constantea a mai punctat faptul că, în primă fază, englezii oferiseră 1,5 milioane de euro pentru Coubiș. În urma negocierilor, ardelenii au scos pe tânăr suma de 3 milioane de euro.

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Noua echipă a lui Coubiș Lincoln City a promovat în Championship în sezonul anterior. A terminat pe prima poziție întrecerea din Marea Britanie, la mare distanță de urmăritoare, cu 103 puncte. Primul meci oficial pentru Lincoln va fi pe 8 august, contra lui Derby County, în deplasare, în primul tur al Cupei Ligii.