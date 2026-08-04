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Radu Constantea a anunțat în direct câte milioane de euro a luat U Cluj pentru transferul lui Andrei Coubiș la Lincoln. Exclusiv

U Cluj l-a vândut în această vară pe Andrei Coubiș în Anglia, la o echipă de Championship. Președintele ardelenilor a anunțat în direct câte milioane de euro a încasat Universitatea în schimbul tânărului.
Adrian Baciu
04.08.2026 | 14:00
Radu Constantea a anuntat in direct cate milioane de euro a luat U Cluj pentru transferul lui Andrei Coubis la Lincoln Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Câte milioane de euro a încasat U Cluj pentru Andrei Coubiș. Sursa foto: colaj Fanatik
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Vicecampioana din SuperLiga în sezonul trecut, Universitatea Cluj, a realizat una dintre cele mai importante mutări pe piața vânzărilor de jucători din ultimii ani în fotbalul românesc. „Șepcile Roșii” l-au vândut pe promițătorul fundaș de 22 de ani, Andrei Coubiș, în Anglia, la o echipă de Championship. Care este, de fapt, suma de transfer.

Câte milioane de euro a luat U Cluj pentru transferul lui Andrei Coubiș la Lincoln

Andrei Coubiș, fundaș central de mare perspectivă inclusiv pentru echipa națională antrenată de Gică Hagi, a fost transferat definitiv de Universitatea Cluj la Lincoln City. Vorbim de o echipă nou-promovată în Championship (liga a doua engleză). Tânărul a semnat un contract pe cinci ani, valabil până în 2031.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, marți, 4 august, președintele celor de la U Cluj, Radu Constantea, care a vorbit și despre interesul FCSB pentru Jovo Lukic, a anunțat câte milioane de euro a luat echipa ardeleană pentru transferul lui Andrei Coubiș la Lincoln City. Suma se ridică la 3.000.000 de euro. În plus, la clubul din România va mai ajunge un procent de 15% dintr-un viitor transfer al fundașului.

„(n.r. Suma de transfer a lui Coubiș la Lincoln City este aceasta: 3 milioane de euro plus 15% procent?) Da, așa este, e corectă. Chiar dacă noi nu ne-am fi dorit să-l transferăm așa repede. Proiectul era să mai rămână alături de noi cel puțin un an de zile. Acum a venit această oportunitate. În primul rând, a fost important pentru jucător. Știm că e dificil pentru un jucător român să ajungă în Anglia, Premier League sau Championship”, a spus Constantea.

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Ce profit uriaș a făcut U Cluj cu Andrei Coubiș: milioane de euro

Universitatea Cluj a realizat un profit de ordinul milioanelor de euro cu Andrei Coubiș. S-a întâmplat în doar circa șase luni. Clubul clujean l-a adus pe fundașul central în ianuarie 2026. A venit inițial sub formă de împrumut de la Sampdoria, apoi a fost activată clauza de transfer definitiv pentru o sumă modestă de 125.000 de euro.

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Coubiș nu a avut nevoie de perioadă de acomodare și a devenit rapid titular, a jucat în 20 de meciuri, a marcat 2 goluri și a debutat la naționala României. Aceste aspecte i-au crescut considerabil valoarea. Același Radu Constantea a mai punctat faptul că, în primă fază, englezii oferiseră 1,5 milioane de euro pentru Coubiș. În urma negocierilor, ardelenii au scos pe tânăr suma de 3 milioane de euro.

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Noua echipă a lui Coubiș Lincoln City a promovat în Championship în sezonul anterior. A terminat pe prima poziție întrecerea din Marea Britanie, la mare distanță de urmăritoare, cu 103 puncte. Primul meci oficial pentru Lincoln va fi pe 8 august, contra lui Derby County, în deplasare, în primul tur al Cupei Ligii.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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