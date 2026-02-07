Radu Constantea a auzit ce a declarat Daniel Pancu după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Nu are legătură cu realitatea!”. Ce a spus despre despărțirea de Cristiano Bergodi: „Vreau să avem o discuție prima dată”

ADVERTISEMENT

U Cluj a pierdut derby-ul cu CFR Cluj. Echipa lui Cristiano Bergodi a trecut prin momente pline de tensiune la final, după ce antrenorul italian a sărit la bătaie. Radu Constantea, președintele echipei, a reacționat pe seama celor întâmplate.

Derby-ul orașului Cluj a fost câștigat în runda a 26-a din SuperLiga de către CFR Cluj, cu scorul de 3-2. „Feroviarii” au urcat pe loc de play-off grație acestui succes, dar au trecut prin momente dure la final.

. Radu Constantea a reacționat în direct după ce a văzut ce s-a întâmplat. nu i-au picat tocmai bine oficialului de la U Cluj.

„Trebuie să vedem exact ce a declanșat această reacție. Era tensiune mare după meci, nu m-am dus la vestiare. Nu am discutat cu Cristiano, dar am înțeles că au existat niște scene reprobabile.

Mi-e greu să comentez acum ceva. Ce ați văzut dumneavoastră am văzut și eu. Nu susțin reacția lui Cristiano, dar nici să… Injuriile sunt o agresiune, chiar dacă verbal.

Declarațiile domnului Pancu nu au nicio legătură… Mâine când revede declarațiile date își va dea seama că nu au legătură cu realitatea și cu modelele pe care trebuie să le promovăm!”, a spus inițial Radu Constantea la

Se desparte U Cluj de Cristiano Bergodi? Radu Constantea a lămurit situația. „Vom avea o discuție”

Ulterior, oficialul lui U Cluj a vorbit despre suspendarea care îl așteaptă pe Cristiano Bergodi și a răspuns întrebării legate despre o eventuală despărțire de italian. Radu Constantea a transmis că nu se pune problema de așa ceva.

„Nu știu. O să vedem și ce scrie în raportul observatorului. Știm că va fi o suspendare, dar sperăm să fie în limita… Nu ne-am gândit la despărțire după această ieșire. Vreau să am o discuție prima dată, ca să aflu ce a declanșat. Eu nu țin minte alte ieșiri.

Cred că ne-am bătut singuri. Am controlat marea majoritate a meciului, am avut ocazii. Am redus din handicap, am pus presiune. A doua repriză a fost bună, cu ocazii, din păcate nu am mai reușit să egalăm. Ne-am bătut singuri!”, a mai spus Constantea, conform sursei.