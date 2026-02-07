Sport

Radu Constantea a auzit ce a declarat Daniel Pancu după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Nu are legătură cu realitatea!”. Ce a spus despre despărțirea de Cristiano Bergodi: „Vreau să avem o discuție prima dată”

Radu Constantea a reacționat după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Președintele „Șepcilor Roșii” a spus totul despre incidentul de la finalul meciului. Cum a comentat declarațiile lui Daniel Pancu, dar și gestul lui Cristiano Bergodi.
Mihai Dragomir
07.02.2026 | 23:30
Radu Constantea a auzit ce a declarat Daniel Pancu dupa CFR Cluj U Cluj 32 Nu are legatura cu realitatea Ce a spus despre despartirea de Cristiano Bergodi Vreau sa avem o discutie prima data
ULTIMA ORĂ
Radu Constantea a reacționat după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

U Cluj a pierdut derby-ul cu CFR Cluj. Echipa lui Cristiano Bergodi a trecut prin momente pline de tensiune la final, după ce antrenorul italian a sărit la bătaie. Radu Constantea, președintele echipei, a reacționat pe seama celor întâmplate.

Radu Constantea i-a atras atenția lui Daniel Pancu după declarațiile date după CFR Cluj – U Cluj 3-2

Derby-ul orașului Cluj a fost câștigat în runda a 26-a din SuperLiga de către CFR Cluj, cu scorul de 3-2. „Feroviarii” au urcat pe loc de play-off grație acestui succes, dar au trecut prin momente dure la final.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi și-a ieșit din minți și a sărit la bătaie cu jucătorii adverși, ținta sa fiind Andrei Cordea. Radu Constantea a reacționat în direct după ce a văzut ce s-a întâmplat. Declarațiile antrenorului Daniel Pancu nu i-au picat tocmai bine oficialului de la U Cluj.

„Trebuie să vedem exact ce a declanșat această reacție. Era tensiune mare după meci, nu m-am dus la vestiare. Nu am discutat cu Cristiano, dar am înțeles că au existat niște scene reprobabile. 

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Mi-e greu să comentez acum ceva. Ce ați văzut dumneavoastră am văzut și eu. Nu susțin reacția lui Cristiano, dar nici să… Injuriile sunt o agresiune, chiar dacă verbal. 

ADVERTISEMENT
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit...
Digisport.ro
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”

Declarațiile domnului Pancu nu au nicio legătură… Mâine când revede declarațiile date își va dea seama că nu au legătură cu realitatea și cu modelele pe care trebuie să le promovăm!”, a spus inițial Radu Constantea la TV Digi Sport.

Se desparte U Cluj de Cristiano Bergodi? Radu Constantea a lămurit situația. „Vom avea o discuție”

Ulterior, oficialul lui U Cluj a vorbit despre suspendarea care îl așteaptă pe Cristiano Bergodi și a răspuns întrebării legate despre o eventuală despărțire de italian. Radu Constantea a transmis că nu se pune problema de așa ceva.

ADVERTISEMENT

„Nu știu. O să vedem și ce scrie în raportul observatorului. Știm că va fi o suspendare, dar sperăm să fie în limita… Nu ne-am gândit la despărțire după această ieșire. Vreau să am o discuție prima dată, ca să aflu ce a declanșat. Eu nu țin minte alte ieșiri.

Cred că ne-am bătut singuri. Am controlat marea majoritate a meciului, am avut ocazii. Am redus din handicap, am pus presiune. A doua repriză a fost bună, cu ocazii, din păcate nu am mai reușit să egalăm. Ne-am bătut singuri!”, a mai spus Constantea, conform sursei.

  • 2024 a fost anul când Cristiano Bergodi pleca cu scandal de la Rapid
Daniel Pancu a explodat la adresa lui Bergodi. A început să țipe la...
Fanatik
Daniel Pancu a explodat la adresa lui Bergodi. A început să țipe la interviu: „Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva! Eu eram arestat”
Andrei Cordea, explicații despre conflictul din CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Nistor...
Fanatik
Andrei Cordea, explicații despre conflictul din CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Nistor m-a înjurat de familie”. Ce s-a întâmplat la incidentul cu Cristiano Bergodi
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi...
Fanatik
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea...
iamsport.ro
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea Gigi, ați spus la televizor, a văzut toată țara!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!