Marcel Bîrsan la meciul de titlu U Craiova – U Cluj. Reacţia ardelenilor: „Sunteţi siguri? Ăsta e derby pentru Istvan Kovacs sau Marian Barbu! Oltenii ar fi trebuit să aibă 2-3 puncte mai puţin”

Universitatea Cluj a pierdut la loviturile de departajare , iar pentru ardeleni urmează un de data aceasta în SuperLiga, confruntare care ar putea să decidă campioana. După ce a comentat rezultatul din Cupă la FANATIK, președintele Radu Constantea a vorbit despre duelul din Bănie și a venit cu acuzații explozive.

Radu Constantea s-a arătat surprins de delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul de titlu dintre Universitatea Craiova – U Cluj, anunţată în exclusivitate de FANATIK. Preşedintele lui U Cluj a lansat şi un atac asupra oltenilor, despre care a spus că au puncte în plus, profitând de greşelile de arbitraj:

„Am citit la dumneavoastră despre delegarea domnului Bîrsan şi nu aş vrea să comentez prea mult. Cred totuşi că ar trebui să fie o delegare care să nu creeze discuţii, nici înainte şi nici după partidă. În ultimele trei săptămâni au fost probleme de arbitraj, mai ales în meciurile Craiovei. Aşa că e important să nu avem aceste discuţii. Fără acele greşeli de arbitraj pe care noi şi marea majoritate le considerăm, Craiova ar fi avut două sau chiar trei puncte mai puţin.

Ar fi fost o diferenţă, ar fi fost şi CFR Cluj în lupta pentru titlu, ca să fim corecţi, să nu ne gândim doar la noi. Aşa că ar fi important să nu avem discuţii înaintea acestei partidă de duminică. Nu am vrut să avem o discuţie cu CCA, nu e rolul nostru. Au experienţa necesară să facă cea mai bună delegare pe care o consideră, dar sper să nu fie probleme. Eu sper să nu fie interferenţe, avem mulţi arbitri în România care au experienţa necesară.

Din punctul nostru de vedere eu cred că cei mai buni arbitri din România sunt Istvan Kovacs şi Marian Barbu. Unul dintre ei ar trebui să conducă meciul. Sunt cei mai buni arbitri la ora actuală, ţinând cont şi de evoluţiile pe care le-au avut în acest sezon”, a spus Constantea pentru FANATIK.

Președintele lui U Cluj spune că Universitatea Craiova a fost ajutată de arbitraj

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a tras un semnal de alarmă cu privire la arbitrajele de care au avut parte în ultimele partide și a spus public că-și dorește să nu existe astfel de probleme în Bănie. „Sper să nu fie probleme de arbitraj, pentru că în ultima perioadă, dacă ne uităm în ultimele 3 săptămâni, cumva au fost anumite probleme și cred că clasamentul, la ora actuală, ar fi arătat diferit dacă nu ar fi existat acele probleme. Eu așa cred și cred că toată lumea e de acord cu acest lucru (n.r. că a fost Craiova avantajată). Nu cred că poate cineva să conteste acest lucru, în ultimele 3 etape lucrurile au fost în această direcție, din acest motiv sper să nu apară probleme. Nu spun că au fost cu intenție. Sper să nu fie nici tentă, să nu aibă 2-3 la sută pentru că-s gazde sau pentru că-l echipa, să zic, mai galonată. Chiar și aseară au avut un 3-4 la sută în plus.

Nu au fost decizii care să influențeze rezultatul. A fost așa un arbitraj așa de la o echipă mai mare la o echipă mai mică. În minutul 40 avem un fault clar și după aia Mikanovic ia galben pentru că face fault, e un mic exemplu, nu a influențat rezultatul, dar e greu pentru un fundaș să joace cu galben. Un vântuleț, nu mă așteptam să fie așa în finala Cupei României, mai ales că, repet, în ultimele 2-3 săptămâni a fost un vânt mai puternic în campionat. Pentru noi este un sezon excepțional, cu calificarea în cupele europene, al doilea an consecutiv”, a spus Radu Constantea la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Radu Constantea, verdict înainte de partida pe care U Cluj o dispută la Universitatea Craiova

Oficialul de la U Cluj a anunțat că nici varianta egalului nu ar fi una de neglijat pentru ardeleni, în contextul în care oltenii joacă în ultima rundă în Giulești, contra celor de la Rapid. „De astăzi pregătim meciul de duminică, mergem încrezători să nu pierdem la Craiova, sigur ne dorim să câștigăm, dar până la urmă și un rezultat de egalitate menține lupta pentru titlu. În ultima etapă se joacă, dacă se va ajunge acolo nu cred că o să aibă un meci ușor în Giulești, cum poate a avut alte partide mai simple Craiova. Sunt convins că o să-și vândă pielea scump Rapid.

E doar un feeling personal, așa cred eu și până la urmă e și normal. Cum și noi, dacă se va ajunge, o să avem meci greu cu Dinamo, acasă. Ne dorim să câștigăm, pentru a nu mai depinde de vreun rezultat în ultima etapă, dar și un egal poate să fie pozitiv. Sper, cred că o să arătăm bine duminică. Și Craiova cu siguranță o să fie motivată, joacă cu titlul pe masă”, a mai spus Radu Constantea.