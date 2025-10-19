Radu Constantea, anunț despre antrenorul care vine în locul lui Ovidiu Sabău: „Este și Mutu pe lista noastră”. Când va fi anunțat. Exclusiv

U Cluj a pierdut cu 0-2 meciul cu FC Botoşani, iar la final . De această dată, conducerea a acceptat dorinţa antrenorului şi caută un nou tehnician.

Cum s-a produs despărțirea lui Ioan Ovidiu Sabău de U Cluj

Aşa cum FANATIK . Informaţia a fost confirmată de preşedintele Radu Constantea, care a vorbit şi despre cum s-a produs despărţirea de Ioan Ovidiu Sabău:

„Analizăm situaţia. Vom avea o şedinţă la club, o să avem anumite discuţii. Încercăm să luăm o decizie cât mai repede posibil. Deocamdată nu aş putea spune că e în pole position (n.r. Bergodi), încercăm să discutăm cu fiecare antrenor.

Să avem şi un antrenor care să se potrivească. Putem confirma că Adrian Mutu este pe listă. Cu siguranţă poate fi o variantă. Noi am avut acea discuţie în urmă cu două săptămâni când am încercat să resuscităm lucrurile din interior.

Nu m-am gândit la acea decizie luată după un singur meci. Dar ieri a venit şi a spus că nu mai poate să transmită şi nu mai are cu ce să îi ajute pe jucători. Am avut o discuţie că nu ne setăm obiective de un singur meci, încercăm să schimbăm anumite lucruri.

Important este şi ce simte el. Aştepta o reacţie din partea jucătorilor, nu a venit. Şi a considerat că este mai bine şi pentru el şi pentru club să luăm această decizie. A încercat şi alte metode, a schimbat sistemul, dar mesajul pe care l-a transmis în aceste două săptămâni nu a ajuns la jucători. Ne dorim ca până marţi să avem antrenor”, a spus Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

Cât au contat plecările lui Masoero și lui Thiam

Preşedintele ardelenilor a declarat că au fost aduşi jucători de calitate şi plecările lui Masoero şi Thiam nu ar fi trebuit să destabilizeze echipa care anul trecut evolua în cupele europene:

„Este o perioadă mai dificilă, dar aşa e în fotbal. Nu ne-am gândit că trecem printr-o astfel de perioadă, dar trebuie să o gestionăm. Mai întâi trebuie să stabilizăm echipa, să vedem cu noul antrenor ce obiectiv vom avea.

Deocamdată sunt doar patru puncte distanţă de play-off, dar deocamdată jocul nu ne dă speranţe. Au venit jucători buni de la echipe de play-out, care au avut evoluţii foarte bune.

La început de sezon lucrurile nu au funcţionat, nici n-am reuşit să legăm una sau două victorii, să ne aşezăm. A fost o presiune constantă”, a dezvăluit Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

Pe cine a antrenat Adrian Mutu în SuperLiga

Adrian Mutu şi-a început cariera de antrenor în SuperLiga la ASA Târgu Mureş, echipă la care şi-a încheiat cariera de jucător. A stat doar câteva luni la Târgu Mureş, echipă care a intrat rapid în colaps, după ce în 2015 a luptat până în ultima etapă la titlu.

„Briliantul” a preluat în 2018 FC Voluntari, echipă pe care a reuşit să o salveze de la retrogradare după un baraj foarte dur cu Chindia Târgovişte, tranşat după loviturile de departajare. A plecat imediat după ce a salvat echipa.

În 2021, Adi Mutu a revenit în SuperLiga la FC U Craiova, echipă pe care a antrenat-o timp de cinci luni. În 2022, „Briliantul” a preluat Rapidul, echipă la care a stat un an şi jumătate, până în vara anului 2023 când a decis să plece la Neftci Baku.

În 2024 a devenit antrenorul celor de la CFR Cluj. Nu avea să stea decât 70 de zile pe banca ardelenilor. Mutu şi-a dat demisia după eşecul cu 0-4 în faţa Corvinului Hunedoara, în sferturile Cupei României. Ultima experienţă a lui Mutu ca antrenor în SuperLiga a fost la Petrolul Ploieşti, acolo unde a condus echipa timp de 10 etape.