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U Cluj este aproape să dea o dublă lovitură pe piaţa transferurilor. Aşa cum FANATIK , „şepcile roşii” l-au convins pe Nicu Stanciu să revină acasă după ce îşi încheie contractul în China. Alături de el vine un alt „tricolor”, fundaşul Andrei Burcă.

Preşedintele lui U Cluj confirmă interesul pentru Stanciu şi Burcă: „Ni-i dorim! Avem argumentele noastre”

Radu Constantea a confirmat la FANATIK SUPERLIGA că Nicu Stanciu şi . Preşedintele „şepcilor roşii” a spus că nu salariul e cel mai motivant factor, ci argumentul ca fotbaliştii să fie aproape de familie:

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„Stanciu şi Burcă sunt doi jucător pe care-i dorim la U Cluj, dar sunt convins că şi alte formaţii şi-i doresc. Sunt anumite discuţii, dar deocamdată nu putem vorbi. Mai au contracte din China, din punct de vedere financiar nu putem concura cu cluburile din China.

În acelaşi timp, cred că sunt şi echipe din România care sunt interesate de cei doi jucători şi oferă salarii competitive. Dar avem şi noi argumente şi din acest punct de vedere, vom aştepta perioada următoare şi vom vedea dacă reuşim să închidem aceste discuţii.

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Dacă se vor întoarce în România şi vor alege U Cluj, cu siguranţă nu vor alege din punct de vedere financiar. Ţinând cont de situaţia personală, legată de oraş, atunci putem interveni cu argumente din punct de vedere al stabilităţii, al clubului, al proiectului în sine şi să ne ridicăm la un nivel confortabil din punct de vedere financiar. Nu putem concura nici cu cluburile din China, nici cu cluburile din top 2-3 din România, dacă şi-i doresc”, a spus Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

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Burcă şi Nicu Stanciu vor să revină acasă! Ambii au investiţii importante la Cluj

Din informaţiile FANATIK, Andrei Burcă şi-a deschis o clinică medicală în Cluj-Napoca şi a investit 3.000.000 de euro. Ar vrea să se întoarcă acasă dacă nu va avea o ofertă importantă din China. Singurul impediment în calea întoarcerii lui Burcă ar fi un alt contract în China.

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Şi Nicu Stanciu îşi pregăteşte terenul de ceva timp. Nu doar că şi-a cumpărat apartament în Cluj-Napoca, ci a luat mai multe. Între timp, preţurile la locuinţe s-au triplat, deja investiţia este foarte importantă. Există şi argumentul familiar. Cluj este foarte aproape de Alba Iulia, tatăl său insistă ca Nicu să se întoarcă acasă.

Nu s-ar mai pune problema financiară, în condiţiile în care Nicu Stanciu a câştigat destul în carieră astfel încât să aibă o linişte din acest punct de vedere. Astfel, sunt şanse mari ca cei doi să aleagă U Cluj pentru argumente care nu au legătură neapărat cu salariul.