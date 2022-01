Cine este Radu Darie, bucătarul de la Neatza cu Răzvan și Dani. Chef-ul conduce o afacere de milioane

Telespectatorii emisiunii matinale, prezentată de Răzvan Simion și Dani Oțil, au avut o surpriză joi dimineața.

În și-a făcut apariția un nou chef care a gătit pentru prezentatorii emisiunii și colegii lor.

În bucătaria emisiunii nu a fost prezent nici Nicolai Tand, dar nici Cătălin Rizea, așa cum se obișnuia până acum, ci un alt pasionat de arta culinară.

Radu Darie, noul bucătar de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”

De această dată, nefiind pentru prima oară în rolul de bucătar la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, matinalii l-au prezentat publicului pe Radu Darie.

Economist de profesie, Radu Darie le-a gătit matinalilor, a luat parte la provocările emisiunii, unde s-a dovedit foarte iscusit, ba chiar a ținut și referitoare la locul de unde se trage, Bacău.

”Oamenii ăstia simpatici se ambiționează și mă tot cheamă în emisiune. Așa că, e oficial: în acest sezon ne distrăm, povestim și gătim dimineața, din când în când, începând cu ora 08:00”, a scris Radu Darie pe pagina personală pe Instagram.

Radu Darie conduce o afacere de success

Bucătarul de la Antena 1 este economist, însă în 2011 a luat pentru prima dată contact cu bucătaria belgiană, iar de atunci a decis să facă o carieră de succes în domeniul patiseriei și așa a făcut.

După multe călătorii și experiențe culinare, în septembrie 2016, Radu Darie a pus bazele unui brand de tarte, rețetă la care a lucrat aproape șase luni. După succesul avut cu afacerea cu tarte din Capitală, Radu Darie și-a deschis și o pizzerie.

”Provocările reprezintă sarea și piperul în viața unui antreprenor”

”Dacă vorbim despre cifre, pe lângă cei 60.000 de euro investiți în primul an, în perioada 2017-2018 s-au adăugat alți 50.000 de euro într-un laborator de 70 de mp cu toate dotările necesare. Din fericire, nu sunt singur, mai am un partener, Dragoș Blănariu, cu care împart și bucuriile și provocările. Personal, mă ocup de meniuri, atât de cel de la restaurant, cât și de cel de la patiserie, precum și de toate aspectele activității de zi cu zi. Inițial, în primele săptămâni, am avut doar tartele dulci și quiche-urile în meniu dar am deschis și bucătăria, imediat ce am stabilizat echipa. Meniul e foarte dinamic, atât cel dulce, cât și cel sărat. Ne-am obișnuit clienții cu elemente noi la ficare lună, iar în ultimul an am dezvoltat și conceptul de meniu săptămânal, ce ține cont de caracterul sezonier al ingredientelor.

Provocările reprezintă sarea și piperul în viața unui antreprenor. Activez în industria ospitalității de peste 14 ani și îmi dau seama, odată cu trecerea anilor, că experiența zilnică la locul de muncă, calificarea pe ‘câmpul de luptă’, sunt singurele cărți de business ce te pot ajuta să găsești soluțiile necesare depășirii oricărui obstacol. A apărut natural (n.r. pizzeria), ca o dorință de extindere și de abordare a unei nișe noi, evident, pe fondul unei atracții pentru bucătăria din sudul Italiei. Ne doream un concept de street food, simplu, care să vină în întâmpinarea clientului pe care îl cunoscusem deja”, a declarant Radu Darie, într-un interviu marca

Radu Darie nu se gândește încă la o extindere națională

Chiar dacă afacerile sale îi aduc un profit de milioane de lei anual, în 2019 compania a având o cifră de afaceri de 3,8 milioane de lei, bucătarul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” spunea în urmă cu doi ani că încă nu vizualizează o extindere a brand-ului său în și în alte orașe din țară, refuzând cererile de franciză.

”Pe partea de dezvoltare este interesant din punct de vedere financiar, dar trebuie să îşi asumi anumite riscuri şi să fii realist în ceea ce îţi propui şi să conştientizezi într-un fel sau altul dacă businessul tău poate fi mulat sau poate fi extrapolat“, explica Radu Darie, conform