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Radu Drăgușin a dezvăluit cum îl va bloca pe Robert Lewandowski în Polonia – România: „Asta trebuie să facem”

Radu Drăgușin a explicat cum va încerca România să-l blocheze pe Robert Lewandowski în duelul direct din Polonia care are loc în UEFA Nations League. Toate declarațiile stoperului
Emanuel Roşu, Razvan Nicolae
01.10.2026 | 22:06
Radu Dragusin a dezvaluit cum il va bloca pe Robert Lewandowski in Polonia Romania Asta trebuie sa facem
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Cum îl va închide Radu Drăgușin pe Robert Lewandowski. Foto Mihai-Antonio Vasile / Fanatik
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Radu Drăgușin, alături de Gică Hagi, a susținut joi seară, cu o zi înaintea meciului cu Polonia, conferința de presă premergătoare duelului. Fundașul central de la Fiorentina a vorbit despre Robert Lewandowski, legendarul atacant polonez și a precizat că tricolorii au nevoie de sprijinul fanilor pentru a trece peste momentele dificile pe care le traversează naționala lui Gică Hagi.

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România a pierdut primele două meciuri din Grupa B4 din UEFA Nations League. Tricolorii au cedat în Suedia (1-2) și pe teren propriu împotriva Bosniei (2-4). Naționala pregătită de Gică Hagi are ocazia să-și spele din păcate vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, în duelul cu Polonia, care, de asemenea, traversează o perioadă nefastă.

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„Sunt bine din punct de vedere fizic. Am revenit după accidentare, sunt într-o formă bună, vin după o perioadă în care am jucat, am acumulat minute. Cred că suntem într-un moment dificil, după aceste două rezultate negative, dar am în continuare încredere în echipă. Am încredere în Mister și în staff-ul nostru. Trebuie să arătăm mai bine, să jucăm cu mai multă hotărâre.

Mâine este un meci important în care trebuie să arătăm o altă față a noastră. Pot spune că am învățat că trebuie să jucăm cu mai multă încredere, hotărâre. Am avut ocazii, puteam să le fructificăm mai bine. Am învățat că trebuie să fim mai compacți, mai solizi, în faza defensivă. Trebuie să aducem fanii alături de noi, fără suportul lor nu putem performa.

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Eu fac parte dintr-un lot de jucători care a fost ales să fie aici, deciziile le ia Mister. Noi avem încredere totală în el. Am trăit meciul în tribună, alături de colegii mei. A fost vina tuturor, a celor care au jucat, dar și a celor care au stat în tribună. Suntem un singur lot”, a declarat Radu Drăgușin.

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Cum va încerca Radu Drăgușin să-l blocheze pe Robert Lewandowski: „Trebuie să reducem cât mai multe mingile care ajung la el”

Radu Drăgușin îl va avea adversar direct în meciul de la Varșovia pe nimeni altul decât Robert Lewandowski, fostul atacant de la Bayern Munchen sau Barcelona, anunțat titular cu România. Cu 6 goluri primite în două meciuri, tricolorii au o misiune grea în a-l bloca pe golgheterul polonez.

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„Polonia are un lot de valoare, ai spus de Lewandowski, dar noi trebuie să avem un joc bun de echipă. Lewandowski e un jucător cu mare experiență, un jucător de talie mondială. Trebuie să reducem cât mai multe mingile care ajung la el”, a mai spus Radu Drăgușin, la conferința de presă premergătoare meciului cu Polonia.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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