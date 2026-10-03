Sport

Radu Drăgușin a explicat ce s-a întâmplat la faza care a rupt echilibrul în Polonia – România: „E vina mea”

Radu Drăgușin a primit cartonaș roșu în prima repriză a meciului Polonia - România, iar gazdele au înscris de 6 ori după eliminarea sa. Fundașul Fiorentinei a tras concluziile la finalul jocului.
Bogdan Mariș
03.10.2026 | 05:30
Radu Dragusin a explicat ce sa intamplat la faza care a rupt echilibrul in Polonia Romania E vina mea
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin (24 de ani) a reacționat la finalul partide Polonia - România 6-0. FOTO: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
ADVERTISEMENT

România a suferit o înfrângere extrem de dureroasă în Polonia, scor 0-6, în a treia etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor. Faza care a schimbat meciul s-a produs în minutul 23, la scorul de 0-0, când Radu Drăgușin (24 de ani) a fost eliminat după un duel în careu cu Robert Lewandowski, iar gazdele au primit un penalty. Fundașul Fiorentinei a comentat faza la final.

Ce a declarat Radu Drăgușin după eliminarea din partida Polonia – România 6-0

Radu Drăgușin și-a asumat vina pentru eliminarea din partida cu Polonia și nu a dorit să comenteze decizia arbitrului. „Cuvintele sunt de prisos, a fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău, i-am lăsat pe băieți în 10. De acolo a fost un drum aproape imposibil, mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație, e decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

ADVERTISEMENT

Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate te taxează când simt că ai spații. Nu am ce să le reproșez băieților, pentru că greșeala a fost a mea”, a afirmat fotbalistul Fiorentinei la finalul meciului, conform Digi Sport.

Radu Drăgușin, mesaj pentru suporteri după Polonia – România 6-0. Ce a declarat despre Gică Hagi

Fundașul le-a cerut scuze fanilor români și a afirmat că fotbaliștii au în continuare încredere în selecționerul Gică Hagi. „Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi.

ADVERTISEMENT
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce...
Digi24.ro
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe

E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, care va rata partida de luni contra Suediei. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK faza în care apărătorul a fost eliminat.

ADVERTISEMENT
Polonezii nu s-au abținut, după ce au văzut ce au făcut românii la...
Digisport.ro
Polonezii nu s-au abținut, după ce au văzut ce au făcut românii la Varșovia! Au scris un SINGUR cuvânt
Ne-au călărit! Poza eveniment care spune totul despre Polonia – România. Fotoreportaj Fanatik
Fanatik
Ne-au călărit! Poza eveniment care spune totul despre Polonia – România. Fotoreportaj Fanatik
Gică Hagi, sincer după Polonia – România 6-0: „Nu mă pot dezice, ce...
Fanatik
Gică Hagi, sincer după Polonia – România 6-0: „Nu mă pot dezice, ce să fac? Simt rușine!”
Ianis Hagi, aproape de lacrimi la interviu! Umilința trăită cu Polonia l-a copleșit...
Fanatik
Ianis Hagi, aproape de lacrimi la interviu! Umilința trăită cu Polonia l-a copleșit pe fiul lui Gică Hagi: „E foarte trist”
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român din istorie: 'Un jucător complet'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!