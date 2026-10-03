Radu Drăgușin a explicat ce s-a întâmplat la faza care a rupt echilibrul în Polonia – România: „E vina mea”

România a suferit o înfrângere extrem de dureroasă în Polonia, scor 0-6, în a treia etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor. Faza care a schimbat meciul s-a produs în minutul 23, la scorul de 0-0, când Radu Drăgușin (24 de ani) a fost eliminat după un duel în careu cu Robert Lewandowski, iar gazdele au primit un penalty. Fundașul Fiorentinei a comentat faza la final.
Radu Drăgușin și-a asumat vina pentru eliminarea din partida cu Polonia și nu a dorit să comenteze decizia arbitrului. „Cuvintele sunt de prisos, a fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău, i-am lăsat pe băieți în 10. De acolo a fost un drum aproape imposibil, mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație, e decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.
Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate te taxează când simt că ai spații. Nu am ce să le reproșez băieților, pentru că greșeala a fost a mea”, a afirmat fotbalistul Fiorentinei la finalul meciului, conform Digi Sport.
Fundașul le-a cerut scuze fanilor români și a afirmat că fotbaliștii au în continuare încredere în selecționerul Gică Hagi. „Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi.
E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, care va rata partida de luni contra Suediei. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK faza în care apărătorul a fost eliminat.