Radu Drăgușin a explicat ce s-a întâmplat la faza care a rupt echilibrul în Polonia – România: „E vina mea”

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România a suferit o înfrângere extrem de dureroasă în Polonia, scor 0-6, în a treia etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor. Faza care a schimbat meciul s-a produs în minutul 23, la scorul de 0-0, când Radu Drăgușin (24 de ani) a fost eliminat după un duel în careu cu Robert Lewandowski, iar gazdele au primit un penalty. Fundașul Fiorentinei a comentat faza la final.

Ce a declarat Radu Drăgușin după eliminarea din partida Polonia – România 6-0

Radu Drăgușin și-a asumat vina pentru eliminarea din partida cu Polonia și nu a dorit să comenteze decizia arbitrului. „Cuvintele sunt de prisos, a fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău, i-am lăsat pe băieți în 10. De acolo a fost un drum aproape imposibil, mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație, e decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

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Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate te taxează când simt că ai spații. Nu am ce să le reproșez băieților, pentru că greșeala a fost a mea”, a afirmat fotbalistul Fiorentinei la finalul meciului, conform .

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Fundașul le-a cerut scuze fanilor români și a afirmat că fotbaliștii au în continuare încredere în selecționerul . „Trebuie să fie cât mai scurt acest sentiment, nu poți face altceva decât să te întorci pe teren, să refacem încrederea în noi. Acest început e foarte dificil pentru noi, dar avem încredere în Mister, în staff și în noi.

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E un început foarte dificil. Aș vrea să îmi cer scuze în fața fanilor, ne-au susținut și ne pare rău”, a declarat Radu Drăgușin, care va rata partida de luni contra Suediei. Fostul mare arbitru a analizat în exclusivitate pentru FANATIK faza în care apărătorul a fost eliminat.