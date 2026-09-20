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Fiorentina și Napoli au remizat, 1-1, pe ”Artemio Franchi” în etapa 5 din Serie A. Radu Drăgușin a fost integralist pentru trupa ”viola”, după ce, la mijlocul acestei săptămâni, .

Radu Drăgușin a salvat o fază de gol în Fiorentina – Napoli

Introdus din primul minut în teren de Paolo Vanoli, Radu Drăgușin a profitat de șansa primită. După ce Napoli a marcat, prin Gimenez, în minutul 23, ”tricolorul” a avut o intervenție salvoatoare. În minutul 40, fundașul dreapta al Fiorentinei, Viery, a fost deposedat de Hojlund. Radu Drăgușin a reușit să îl blocheze inextremis, printr-o alunecare în careu.

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Românul a închis atacurile lui Hojlund și Lang. ”Tricolorul” a câștigat majoritatea duelurilor la sol (3/5), a duelurilor aeriene (3/4) și a blocat un șut. A oferit siguranță, greșind doar două pase pe parcursul întregii partide.

Radu Drăgușin a contribuit la punctul obținut de Fiorentina împotriva lui Napoli. Prestația sa a fost apreciată și a primit nota 7.1, potrivit site-ului .

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”Tricolorul” este încrezător după remiza cu Napoli: ”Rezultatele încep să apară”

Deși echipa se află într-o situație complicată în campionat, la finalul partidei cu Napoli, Radu Drăgușin și-a arătat încrederea că vor depăși momentul dificil. ”Tricolorul” a făcut apel la răbdare.

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”Devenim o echipă greu de înfruntat; suntem pe drumul cel bun. Mai avem nevoie să ne cunoaștem mai bine, dar o facem pas cu pas, iar rezultatele încep să apară”, a spus fundașul român, pentru pagina de Facebook a .

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Fiorentina se află pe locul 16 în Serie A, cu 4 puncte, fiind la 3 lungimi distanță de locurile retrogradabile. Pentru elevii lui Paolo Vanoli urmează duelul cu echipa lui Dan Șucu, Genoa. Partida se va disputa după pauza internațională.

Radu Drăgușin va fi disponibil pentru meciurile României din Liga Națiunilor

Titularizarea lui Radu Drăgușin în duelul cu Napoli confirmă că fundașul va putea participa la duelurile din Liga Națiunilor, de la sfârșitul acestei luni. , pe 25 septembrie, la Stockholm, pe Strawberry Arena, în primul meci din grupă.

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Pentru naționala lui Gică Hagi va urma duelul cu Bosnia, de la București – 28 septembrie, și deplasarea în Polonia – 2 octombrie.

Selecționerul României a setat un obiectiv îndrăzneț în campania Ligii Națiunilor ce stă să înceapă. Hagi își dorește să obțină minim 4 victorii din cele 6 meciuri.

”12 puncte! Trebuie să câștigăm, aceasta este mentalitatea. Ce va fi, vom vedea, dar obiectivul nostru numărul unu este să mergem să câștigăm oriunde.

Aceasta este direcția pentru a construi o mentalitate de învingător, așa cum aveam noi pe timpul nostru. România trebuie să construiască la echipa națională o mentalitate de învingător”, a spus Gică Hagi, potrivit .