Radu Drăgușin a fost propus la AC Milan! Ce planuri au oficialii gigantului din Serie A

Continuă speculațiile referitoare la viitorul lui Radu Drăgușin. Fundașul central a revenit relativ recent la Tottenham după acea accidentare gravă suferită la genunchi, ruptură de ligament încrucișat, dar este destul de clar că nu face parte din planurile antrenorului Thomas Frank, și în condițiile în care are parte de o concurență acerbă pe post la formația din Nordul Londrei.

Radu Drăgușin a fost oferit la AC Milan! Italienii ar avea însă alte planuri în acest moment

Internaționalul român a jucat foarte puțin spre deloc la Spurs din momentul revenirii. De altfel, în cursul zilei de sâmbătă, la meciul jucat de Tottenham în deplasare cu Burnley, terminat la egalitate, scor 2-2, În ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre plecarea sa de la echipă și chiar impresarul său, Florin Manea, a spus în mod clar că aceasta ar fi cea mai bună variantă pentru „clientul” său în contextul dat.

Tot el a vorbit în mod special despre posibilitatea unei reveniri în Serie A, acolo unde Radu Drăgușin a mai jucat anterior pentru Juventus, pentru o perioadă scurtă ce e drept și de asemenea fără prea multe minute bifate pe teren, și Genoa. În acest timp au fost vehiculate în mod special variantele AS Roma și, din nou, Juventus,

De asemenea, mai recent, a început să fie vehiculat și scenariul unui transfer la o altă formație din Premier League, Iar acum o nouă informație de interes a fost furnizată de către jurnaliștii din Italia. Potrivit , Radu Drăgușin a fost propus de agentul său și la AC Milan, dar Igli Tare, directorul sportiv al clubului de pe „San Siro” a decis să nu dea curs, cel puțin pentru moment, acestei oportunități.

Conducătorii lui AC Milan ar vrea mai degrabă alți fundași centrali

Asta pentru că milaniștii ar fi în prezent foarte mulțumiți de progresul înregistrat în ultima perioadă de Koni De Winter, astfel încât se dorește ca belgianul de 23 de ani să continue până la urmă alături de „diavolul milanez”, în contextul în care această chestiune era până de curând pusă sub semnul întrebării.

În plus, conform sursei citate anterior, în cazul în care se va decide în cele din urmă ca un fundaș central să fie adus la AC Milan acum, până la finalul ferestrei de mercato din ianuarie, Igli Tare ar avea alte două variante: Joe Gomez de la Liverpool, dorit de asemenea și de antrenorul Massimiliano Allegri, respectiv Gatti de la Juventus, doar că acesta nu ar fi foarte încântat de posibilitatea plecării de la Torino.

Pentru campania de achiziții din vară, cei de la AC Milan lucrează deja la trei scenarii de transferuri pe postul de fundaș central, reprezentate de Murillo de la Nottingham Forest, Gila de la Lazio și Tiago Gabriel de la Lecce. În prezent, Allegri se bazează pe patru fundași centrali: Strahinja Pavlovic, Koni De Winter, Fikayo Tomori și Matteo Gabbia.

De asemenea, în continuare la echipă se mai află și tânărul David Odogu, în vârstă de 19 ani, german cu origini nigeriene. În ceea ce îl privește se caută în prezent opțiunea unui împrumut. Dacă nu se va reuși această chestiune, atunci cei de la AC Milan iau în considerare chiar varianta să îi rezilieze contractul. Așadar, în mod clar, el nu este văzut drept o soluție viabilă de către Allegri.