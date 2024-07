Radu Drăgușin a fost pus să dea o notă naționalei României pentru parcursul la EURO 2024: „Mereu ne dorim mai mult”. De unde vine porecla „Dragonul”

Radu ai naționalei României la EURO 2024. „Tricolorii” s-au calificat în optimi, după ce au câștigat Grupa E din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina. Selecționata lui Edi Iordănescu a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.

Radu Drăgușin a fost pus să dea o notă naționalei României pentru parcursul la EURO 2024: „Mereu ne dorim mai mult”

de la EURO 2024. „Tricolorii” au depășit așteptările tuturor și au făcut o figură frumoasă la revenirea la turneul final european, după o pauză de 8 ani.

Fundașul lui Tottenham a notat parcursul echipei naționale a României la EURO 2024 cu „9”. În vârstă de 22 de ani, Radu Drăgușin a dezvăluit momentul în care s-a apucat de fotbal. „Sunt foarte mândru de colegii mei și de EURO pe care l-am făcut.

O notă de 9 cred, mereu ne dorim mai mult. (n.r. – cum a ajuns la fotbal) De mic copil am bătut orice minge, dar la fotbal mi-a plăcut cel mai mult. De pe la 7 ani am știut că asta e pasiunea mea”, a declarat Radu Drăgușin, la .

Ce a simțit Radu Drăgușin după România – Ucraina 3-0: „Un moment pe care nu mi-l imaginam”

România a bifat o performanță uriașă la EURO 2024 din Germania. „Tricolorii” au obținut cea mai clară victorie a lor din istoria turneelor finale europene, scor 3-0 cu Ucraina, în prima etapă din faza grupelor.

„(n.r. – plecarea în străinătate) Trecerea a fost foarte grea, să plec de acasă de la o vârstă foarte fragedă. Ăsta a fost visul meu, nu au mai contat sacrificiile pe care le-am făcut.

(n.r. – meciul cu Ucraina) Mă gândeam doar că sunt într-un moment pe care nu mi-l imaginam, m-au încercat niște sentimente pe care nu le-am mai trăit. La final, a fost o explozie pe stadion, am făcut turul și am văzut zeci de mii de suporteri fericiți”, a mai spus Radu Drăgușin.

De unde vine porecla „Dragonul”

Radu Drăgușin, cotat la 25 de milioane de euro de Transfermarkt.com, cel mai valoros fotbalist român, a fost transferat de Tottenham de la Genoa în perioada de mercato din iarna trecută. Londonezii îl alintă „Dragonul” pe fundașul central în vârstă de 22 de ani.

„Din străinătate vine porecla de Dragonul. Nu știu cum au ajuns de la Drăgușin la Drago și așa a rămas”, au fost cuvintele lui Radu Drăgușin. ”În acel moment, la acel penalty, am simțit o presiune enormă!

Stăteam și mă gândeam că am în spate milioane de români și trebuia să dau gol. S-a văzut pe video că am respirat adânc, de două-trei ori, și apoi am șutat.

Am analizat portarul advers, știam unde sare, știam unde aveam de gând să bat, decizia era luată. Emoțiile au fost… e ceva greu de descris. Apoi, m-am descătușat, mă uitam în tribune și vedeam zeci de mii de suporteri”, a spus și Răzvan Marin, conform sursei menționate.