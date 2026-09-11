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Italienii au reacționat imediat după prima victorie a Fiorentinei în noul sezon din Serie A. Ce au scris despre Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a fost titular în prima victorie din acest sezon a Fiorentinei sub comanda noului antrenor. Italienii au scris imediat despre fundașul central român.
Mihai Dragomir
12.09.2026 | 00:35
Italienii au reactionat imediat dupa prima victorie a Fiorentinei in noul sezon din Serie A Ce au scris despre Radu Dragusin
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Radu Drăgușin, analizat de presa italiană după primul succes al Fiorentinei în acest sezon. Foto: calciomercato.com.
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Paolo Vanoli, noul antrenor al Fiorentinei, a adus primele 3 puncte ale formației „Viola” din acest sezon de Serie A. Radu Drăgușin a fost titularizat în defensivă, iar italienii au scris imediat despre prestația fundașului central român.

Ce a scris presa din Italia despre Radu Drăgușin după Venezia – Fiorentina 2-4

Etapa 4 din Serie A a fost cu noroc pentru Fiorentina, care a obținut prima victorie din acest sezon. Cele 4 goluri marcate pe terenul celor de la Venezia au confirmat o victorie categorică la primul meci sub comanda lui Paolo Vanoli, tehnicianul instalat în locul lui Fabio Grosso. Radu Drăgușin a fost titular și integralist în această confruntare.

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Criticat după meciul precedent de jurnaliștii italieni, Radu Drăgușin a fost tratat altfel de această dată. „O cu totul altă bestie în comparație cu performanțele anterioare, dezastruoase. Mai încrezător, mai decisiv și mai atent în deposedările sale împotriva unui atacant central fizic și dinamic precum Adams”, au notat cei de la „11 contro 11”, care l-au notat cu 7. Fiorentinanews.com a fost puțin mai aspră, notând despre internaționalul  român următoarele. „Drăgușin: 6,5 Românul avea nevoie de o prestație mai convingătoare după atâtea greșeli din primele trei etape. Și ce luptă cu Adams!”. 

Verdictul lui Adrian Mutu după primele meciuri ale lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Adrian Mutu a analizat primele meciuri ale lui Radu Drăgușin la Fiorentina, clubul pentru care „Briliantul” a strălucit pe vremea când era atacant și activa în fotbalul profesionist. Fostul mare internațional român i-a luat apărarea fundașului, după criticile dure primite. „Drăgușin a fost prea aspru criticat la meciul cu Roma, pentru că nu a jucat singur. El nu are o așa mare vină. Când am fost la Firenze și l-am văzut pe viu, a jucat în nota echipei la meciul cu Frosinone”.

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Însă Mutu nu a ezitat să îi atragă totuși atenția lui Drăgușin pentru faptul că vine de la Tottenham, deci de la un nivel foarte ridicat. „Băi, ai jucat la Tottenham, ai ajuns acum unde ai crescut. Totuși ai venit de la Tottenham și ar trebui să te comporți ca un lider”, a mai spus Adrian Mutu pentru Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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