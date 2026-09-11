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Paolo Vanoli, noul antrenor al Fiorentinei, a adus primele 3 puncte ale formației „Viola” din acest sezon de Serie A. Radu Drăgușin a fost titularizat în defensivă, iar italienii au scris imediat despre prestația fundașului central român.

Ce a scris presa din Italia despre Radu Drăgușin după Venezia – Fiorentina 2-4

Etapa 4 din Serie A a fost cu noroc pentru Fiorentina, care din acest sezon. Cele 4 goluri marcate pe terenul celor de la Venezia au confirmat o victorie categorică la primul meci sub comanda lui Paolo Vanoli, Radu Drăgușin a fost titular și integralist în această confruntare.

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Criticat după meciul precedent de jurnaliștii italieni, Radu Drăgușin a fost tratat altfel de această dată. „O cu totul altă bestie în comparație cu performanțele anterioare, dezastruoase. Mai încrezător, mai decisiv și mai atent în deposedările sale împotriva unui atacant central fizic și dinamic precum Adams”, au notat cei de la , care l-au notat cu 7. a fost puțin mai aspră, notând despre internaționalul român următoarele. „Drăgușin: 6,5 Românul avea nevoie de o prestație mai convingătoare după atâtea greșeli din primele trei etape. Și ce luptă cu Adams!”.

Verdictul lui Adrian Mutu după primele meciuri ale lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Adrian Mutu a analizat primele meciuri ale lui Radu Drăgușin la Fiorentina, clubul pentru care „Briliantul” a strălucit pe vremea când era atacant și activa în fotbalul profesionist. Fostul mare internațional român i-a luat apărarea fundașului, după criticile dure primite. „Drăgușin a fost prea aspru criticat la meciul cu Roma, pentru că nu a jucat singur. El nu are o așa mare vină. Când am fost la Firenze și l-am văzut pe viu, a jucat în nota echipei la meciul cu Frosinone”.

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Însă Mutu nu a ezitat să îi atragă totuși atenția lui Drăgușin pentru faptul că vine de la Tottenham, deci de la un nivel foarte ridicat. „Băi, ai jucat la Tottenham, ai ajuns acum unde ai crescut. Totuși ai venit de la Tottenham și ar trebui să te comporți ca un lider”, a mai spus Adrian Mutu pentru