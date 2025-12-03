Sport

Radu Drăgușin a jucat, din nou, fotbal pentru Tottenham. "Am încredere!" În ce partidă a fost utilizat

Radu Drăgușin a revenit, din nou, pe teren într-un meci pentru Tottenham, iar fundașul este ferm convins că este pe drumul cel bun. În ce partidă a fost utilizat românul și câte minute a adunat.
Răzvan Scarlat
03.12.2025 | 16:36
Radu Dragusin a jucat din nou fotbal pentru Tottenham Am incredere In ce partida a fost utilizat
Radu Drăgușin (23 de ani) a suferit, în ianuarie, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. A urmat o perioadă de recuperare dificilă pentru român, însă ce-a fost mai greu pare să fi trecut. Pe 12 noiembrie, fundașul a jucat o repriză într-o partidă amicală dintre londonezi și Leyton Orient, iar pe 2 decembrie a “recidivat”. Apărătorul a jucat, din nou, fotbal.

În ce meci a fost folosit Radu Drăgușin de Tottenham

Potrivit site-ului oficial al clubului londonez, Radu Drăgușin a evoluat din nou pentru Tottenham. Tot într-un joc de verificare, de această dată împotriva celor de la Dagenham & Redbridge. Fundașul a rezistat pe teren 65 de minute, înainte de a fi înlocuit.

Radu Drăgușin și-a continuat revenirea într-un meci amical disputat pe terenul de antrenament al echipei noastre sub 21 de ani, împotriva echipei Dagenham & Redbridge, marți după-amiază.

A fost a doua apariție a lui Radu pentru echipa lui Wayne Burnett, după ce a jucat într-un amical similar împotriva lui Leyton Orient luna trecută, în urma accidentării la ligamentul încrucișat anterior, în ianuarie”, a notat Tottenham Hotspur pe site-ul oficial al clubului.

Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat, din nou, fotbal

Fericit că a jucat, din nou, pentru Tottenham, Radu Drăgușin a oferit, ulterior, pe rețelele sociale, și o primă reacție.

Mai multe minute în picioare astăzi. Mă simt bine să fiu din nou pe teren. Am încredere în proces”, a scris internaționalul român pe Instagram.

 

Ce anunț a făcut Thomas Frank referitor la revenirea lui Radu Drăgușin

Totuși, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, susține că Radu Drăgușin mai are de așteptat până va reveni într-un meci oficial pentru gruparea londoneză. Chiar dacă a jucat cu Leyton Orient și Dagenham & Redbridge, fundașul nu ar fi, încă, pregătit pentru partidele tari din Premier League.

Radu nu poate încă să înceapă, dar progresează la antrenamente”, a fost anunțul scurt pe care l-a făcut antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank.

Amintim că nu doar Tottenham așteaptă revenirea lui Radu Drăgușin, ci și Mircea Lucescu. Selecționerul echipei naționale are în plan să-l utilizeze la partida de baraj dintre România și Turcia, din martie.

