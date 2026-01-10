Radu Drăgușin a prevenit o bătaie generală la Tottenham – Aston Villa 1-2! De la ce a pornit totul. Video

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin nu a jucat în meciul pe care echipa sa, Tottenham, l-a pierdut sâmbătă seara, în FA Cup, în fața celor de la Aston Villa, însă fundașul român s-a făcut remarcat pe finalul jocului. Stoperul celor de la Spurs a prevenit o bătaie generală între jucătorii celor două formații.

Scântei în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a sărit să își apere colegii

Partida dintre Spurs și Aston Villa a fost una extrem de tensionată, iar la final spiritele au explodat. Ollie Watkins, atacantul echipei oaspete, a mers în fața fanilor pentru a sărbători victoria din FA Cup, însă Palhinha, colegul lui Radu Drăgușin, a reacționat nervos.

Palhinha is so Spurs. No talent, all bravado. — JB™️ (@gunnerpunner)

Ulterior, Morgan Rogers, mijlocașul celor de la Villa, a declanșat o adevărată altercație. Jucătorii celor două echipe s-au luat la îmbrânceli serioase, iar arbitrii nu au reușit să detensioneze atmosfera.

Mai mulți fotbaliști, printre care și Radu Drăgușin, au fugit de pe băncile de rezerve pentru a interveni. În imagini, fundașul român este surprins alergând spre zona conflictului pentru a-și apăra colegii.

It all kicked off at the final whistle that’s the sort of fight we needed in the game itself.

Palhinha who was involved at the start of the ruckus at least fought for every ball tonight & seemed to be the only player that gave a shit at times laying his body on the line and… — Jonny H (@JonnyH3232)

Pleacă Radu Drăgușin de la Tottenham!? Care este situația fotbalistului român

Radu Drăgușin pare tentat să revină în Serie A, acolo unde este dorit de AS Roma, pentru a prinde cât mai multe minute de joc. Și alte grupări din Peninsulă s-au interesat de situația internaționalului român.

. Fundașul român a absentat aproape un an de zile din cauza unei accidentări la genunchi, iar acum are statut de rezervă. Deși revenirea sa a fost una așteptată, stoperul naționalei României nu a prins nici măcar un minut în duelul cu Aston Villa din FA Cup.