Sport

Radu Drăgușin a prevenit o bătaie generală la Tottenham – Aston Villa 1-2! De la ce a pornit totul. Video

Cum s-a remarcat Radu Drăgușin în duelul dintre Tottenham și Aston Villa din FA Cup. Fundașul naționalei României a sărit să își apere colegii pe finalul partidei.
Alex Bodnariu
11.01.2026 | 00:32
Radu Dragusin a prevenit o bataie generala la Tottenham Aston Villa 12 De la ce a pornit totul Video
ULTIMA ORĂ
Scântei în Tottenham - Aston Villa! Radu Drăgușin a sărit să își apere colegii
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin nu a jucat în meciul pe care echipa sa, Tottenham, l-a pierdut sâmbătă seara, în FA Cup, în fața celor de la Aston Villa, însă fundașul român s-a făcut remarcat pe finalul jocului. Stoperul celor de la Spurs a prevenit o bătaie generală între jucătorii celor două formații.

Scântei în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a sărit să își apere colegii

Partida dintre Spurs și Aston Villa a fost una extrem de tensionată, iar la final spiritele au explodat. Ollie Watkins, atacantul echipei oaspete, a mers în fața fanilor pentru a sărbători victoria din FA Cup, însă Palhinha, colegul lui Radu Drăgușin, a reacționat nervos.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Morgan Rogers, mijlocașul celor de la Villa, a declanșat o adevărată altercație. Jucătorii celor două echipe s-au luat la îmbrânceli serioase, iar arbitrii nu au reușit să detensioneze atmosfera.

Mai mulți fotbaliști, printre care și Radu Drăgușin, au fugit de pe băncile de rezerve pentru a interveni. În imagini, fundașul român este surprins alergând spre zona conflictului pentru a-și apăra colegii.

ADVERTISEMENT
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump...
Digi24.ro
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”

Pleacă Radu Drăgușin de la Tottenham!? Care este situația fotbalistului român

Fundașul român ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă. Radu Drăgușin pare tentat să revină în Serie A, acolo unde este dorit de AS Roma, pentru a prinde cât mai multe minute de joc. Și alte grupări din Peninsulă s-au interesat de situația internaționalului român.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digisport.ro
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham

La Spurs, Radu Drăgușin nu reușește să se impună ca titular. Fundașul român a absentat aproape un an de zile din cauza unei accidentări la genunchi, iar acum are statut de rezervă. Deși revenirea sa a fost una așteptată, stoperul naționalei României nu a prins nici măcar un minut în duelul cu Aston Villa din FA Cup.

Scene terifiante în FA Cup! Meciul lui Chelsea a fost oprit din cauza...
Fanatik
Scene terifiante în FA Cup! Meciul lui Chelsea a fost oprit din cauza unei urgențe medicale
Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu: „Atunci va rămâne în...
Fanatik
Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu: „Atunci va rămâne în echipă”
Cupa Africii 2025. Se știu toate semifinalistele! Cum arată careul de ași
Fanatik
Cupa Africii 2025. Se știu toate semifinalistele! Cum arată careul de ași
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ionel Dănciulescu a ratat transferul la o campioană din Franța! Ce politician român...
iamsport.ro
Ionel Dănciulescu a ratat transferul la o campioană din Franța! Ce politician român 'cu greutate' nu a dorit mutarea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!