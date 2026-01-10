Radu Drăgușin a prevenit o bătaie generală la Tottenham – Aston Villa 1-2! De la ce a pornit totul. Video

Radu Drăgușin nu a jucat în meciul pe care echipa sa, Tottenham, l-a pierdut sâmbătă seara, în FA Cup, în fața celor de la Aston Villa, însă fundașul român s-a făcut remarcat pe finalul jocului. Stoperul celor de la Spurs a prevenit o bătaie generală între jucătorii celor două formații.
Partida dintre Spurs și Aston Villa a fost una extrem de tensionată, iar la final spiritele au explodat. Ollie Watkins, atacantul echipei oaspete, a mers în fața fanilor pentru a sărbători victoria din FA Cup, însă Palhinha, colegul lui Radu Drăgușin, a reacționat nervos.
Ulterior, Morgan Rogers, mijlocașul celor de la Villa, a declanșat o adevărată altercație. Jucătorii celor două echipe s-au luat la îmbrânceli serioase, iar arbitrii nu au reușit să detensioneze atmosfera.
Mai mulți fotbaliști, printre care și Radu Drăgușin, au fugit de pe băncile de rezerve pentru a interveni. În imagini, fundașul român este surprins alergând spre zona conflictului pentru a-și apăra colegii.
Fundașul român ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă. Radu Drăgușin pare tentat să revină în Serie A, acolo unde este dorit de AS Roma, pentru a prinde cât mai multe minute de joc. Și alte grupări din Peninsulă s-au interesat de situația internaționalului român.
La Spurs, Radu Drăgușin nu reușește să se impună ca titular. Fundașul român a absentat aproape un an de zile din cauza unei accidentări la genunchi, iar acum are statut de rezervă. Deși revenirea sa a fost una așteptată, stoperul naționalei României nu a prins nici măcar un minut în duelul cu Aston Villa din FA Cup.