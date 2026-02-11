Radu Drăguşin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham

ADVERTISEMENT

Tottenham a pierdut un nou meci în Premier League, scor 1-2 cu Newcastle în etapa a 26-a. Londonezii au ajuns la 8 meciuri consecutive fără victorii în campionat, iar fanii i-au cerut demisia lui Thomas Frank la finalul ultimului duel. A doua zi după înfrângerea cu Newcastle, Spurs a decis să îl dea afară pe antrenorul danez.

Thomas Frank, out de la Tottenham după înfrângerea cu Newcastle

, Tottenham a cedat în fața lui Newcastle în etapa 26 din Premier League, scor 1-2. În urma acestui rezultat, londonezii au căzut în clasament și se află pe poziția 16, cu doar 29 de puncte acumulate.

Cum rezultatele din acest sezon sunt dezamăgitoare, fanii i-au cerut demisia lui Thomas Frank. Clubul nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să îl demită pe antrenorul danez.

anunță faptul că Thomas Frank nu va continua pe banca lui Tottenham. Conducătorii clubului au luat o decizie drastică, în contextul în care londonezii se află într-o situație complicată în campionat.

Demiterea de la Tottenham, surprinzătoare după declarațiile lui Thomas Frank

La conferința de presă de după meciul pierdut cu Newcastle, antrenorul danez a comentat criticile suporterilor care cereau demiterea sa. Deși Thomas Frank oferea garanții că va rămâne pe bancă până la meciul cu Arsenal, conducerea lui Tottenham a decis ca înțelegerea cu antrenorul să fie încheiată.

„Înțeleg frustrarea fanilor. Nu suntem unde am vrea să fim, dar muncim din greu pentru a schimba asta. Clubul este în această situație de aproape doi ani, iar la finalul sezonului trecut a avut probleme în gestionarea celor două competiții, Premier League și Europa League. Trebuie ca toată lumea să învețe să gestioneze mai bine aceste perioade din punct de vedere fizic și mental. Pe lângă asta, avem 10-11 jucători accidentați și o suspendare.

Sunt convins că voi fi pe bancă la meciul cu Arsenal. Înțeleg întrebarea și înțeleg că e ușor ca eu să fiu arătat cu degetul, dar niciodată nu e de vină numai antrenorul, numai conducerea, numai jucătorii sau numai staff-ul. E vorba de toată lumea”, a declarat Thomas Frank după Tottenham – Newcastle 1-2.

Bilanțul lui Thomas Frank la Tottenham

Adus în vara anului trecut la Tottenham după concedierea lui Ange Postecoglou, Thomas Frank era văzut drept soluția perfectă ca londonezii să revină în topul fotbalului englez.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Spurs, în ciuda calificării în optimile Champions League, se află într-o situație dificilă. Bilanțul lui Thomas Frank este unul dezamăgitor, Tottenham obținând în acest sezon doar 13 victorii, 10 remize și 15 înfrângeri sub comanda tehnicianului danez.

Radu Drăgușin, din nou pe teren după accidentare

Radu Drăgușin a revenit după accidentare și a primit mai multe minute în ultimele partide din Premier League. Totuși, f .

Chiar dacă evoluțiile sale nu au fost cele mai bune, „Dragonul” va fi cu siguranță convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia din luna martie. Radu Drăgușin este văzut în continuare drept cel mai important fundaș român și va aduce cu siguranță un aport important în duelul ce va decide prezența la Campionatul Mondial.