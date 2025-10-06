Sport

Radu Drăgușin a revenit la echipa națională! Surpriză în cantonamentul de la Mogoșoaia

Radu Drăgușin, gest de clasă înainte de meciurile naționalei României cu Moldova și Austria. Fundașul de la Tottenham și-a vizitat colegii în cantonament.
Alex Bodnariu
06.10.2025 | 21:20
Radu Drăgușin s-a antrenat cot la cot cu colegii de la națională!

Naționala României joacă în luna octombrie două meciuri: un amical cu Moldova și un duel cu Austria, în preliminariile Campionatului Mondial. Radu Drăgușin, fundașul celor de la Tottenham, le-a făcut o vizită colegilor în cantonamentul de la Mogoșoaia.

Radu Drăgușin, vizită surpriză în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia

Radu Drăgușin se recuperează în continuare după accidentarea cumplită suferită la începutul anului. El a fost operat după ce și-a rupt ligamentele într-un meci din Europa League și așteaptă cu nerăbdare să revină pe terenul de joc.

Fundașul nu a ratat însă ocazia de a-și saluta colegii de la națională. Aflat în România, Radu Drăgușin a profitat de timpul liber pe care îl are și a făcut o vizită în cantonamentul de la Mogoșoaia, acolo unde tricolorii se pregătesc pentru partidele cu Austria și Moldova. Stoperul chiar a făcut o serie de exerciții în sala de forță.

Naționala României mizează extrem de mult pe forța grupului, iar jucătorii care fac deja parte din nucleul primei reprezentative își susțin colegii chiar și atunci când sunt accidentați. La fel au făcut și Ianis Hagi, și Denis Drăguș în trecut.

Când revine Radu Drăgușin pe teren!? Fundașul a făcut anunțul

Fundașul celor de la Tottenham declara, în urmă cu doar câteva zile, că e din ce în ce mai aproape de revenirea pe teren. El a vorbit despre perioada complicată prin care a trecut. De altfel, a fost prima accidentare serioasă cu care s-a confruntat în carieră.

„Bineînțeles că domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot. Și eu îmi doream să vin, pentru că îmi lipsește foarte mult să fiu alături de colegi și să joc pentru România. Dar, în același timp, am înțeles că poate câteva săptămâni în plus, o lună în plus… Acum, bineînțeles, simt că sunt gata. Pe termen lung, însă, această lună în plus îmi va oferi stabilitatea și siguranța necesare pentru a avea o carieră cât mai lungă.

Recuperarea a mers foarte bine și sunt în punctul în care mai am foarte puțin. Că mai sunt câteva săptămâni, că mai e o lună, nu știu exact. Dar pot să vă spun că cei de la Tottenham își iau toate măsurile necesare ca, în momentul în care voi reveni, să o fac mai puternic”, spunea Radu Drăgușin.

Ce fundași centrali a convocat Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria

Mircea Lucescu nu se va putea baza nici în această campanie pe serviciile celui mai bine cotat fotbalist român. „Il Luce” i-a convocat pe fundașii centrali Burcă, Ghiță, Racovițan, Mihai Popescu și Lisandru Eissat pentru dubla cu Moldova și Austria.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
