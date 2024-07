România a irosit șansa de a se califica în sferturi la EURO 2024 și de a bifa cea mai înaltă performanță la un turneu final european. „Tricolorii” , după un început promițător de partidă. Radu Drăgușin consideră că batavii au șanse reale la câștigarea trofeului.

Radu Drăgușin a tras concluziile după România – Olanda 0-3: „O echipă care cu ușurință poate câștiga EURO 2024”

România a început în forță duelul cu Olanda de pe Allianz Arena din Munchen. Totuși, ocaziile „tricolorilor” nu s-au concretizat pe tabelă, iar primii care au lovit au fost batavii. , iar „Portocala Mecanică” a trecut treptat la conducerea jocului.

Donyell Malen a înscris de alte două ori, iar naționala lui Ronald Koeman s-a calificat „en-fanfare” în sferturile de finală. „Sunt convins că toți am dat totul pe teren.

Din păcate Olanda s-a dovedit a fi echipa mai bună, care a dominat jocul până la urmă. O echipă care cu ușurință poate câștiga acest Campionat European.

„O experiență pe care o să o port toată viața în inimă. Un sentiment pe care nu l-am simțit niciodată”

Ieșim cu capul sus, ieșim conștienți de faptul că putem mai mult, să dăm mai mult României și să aducem și mai multe rezultate țării noastre. A fost o experiență de la care am doar de învățat.

O experiență pe care o să o port toată viața în inima mea și datorită atmosferei, afecțiunii pe care am simțit-o zilele astea. Un sentiment pe care nu l-am mai simțit niciodată.

Cu siguranță am avut și o să am în perioada ce urmează mult de învățat de aici. Afecțiunea și aprecierea publicului este una de nedescris. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul și că tot ce am făcut a fost pentru ei.

Mie mereu îmi place să cred că se putea mai mult pentru că niciodată nu vreau să fiu mulțumit, pentru că nu mai poți să crești. Sunt sigur că avem o bază pe care am construit-o și pe care putem crea foarte multe performanțe”, a declarat Radu Drăgușin, la finalul meciului.

Radu Drăgușin a fost integralist în România – Olanda 0-3. Fundașul central român a greșit la al doilea gol înscris de Olanda. Cody Gakpo a pătruns în careu și a reușit să țină mingea în joc. Atacantul lui Liverpool i-a pasat în fața porții lui Malen, care a înscris cu poarta goală.