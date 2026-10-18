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Radu Drăgușin abia a primit notă de trecere după Fiorentina – Como 1-3: „S-a lăsat păcălit cu o ușurință dezarmantă”

Gabriel-Alexandru Ioniță
18.10.2026 | 19:20
Radu Dragusin abia a primit nota de trecere dupa Fiorentina Como 13 Sa lasat pacalit cu o usurinta dezarmanta
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Radu Drăgușin în Fiorentina - Como 1-3. Foto: Profimedia
Ce notă a primit Radu Drăgușin după Fiorentina - Como 1-3 și ce i-au reproșat jurnaliștii din Italia, care i-au găsit însă și o scuză: „A fost lăsat singur”
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Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist duminică în meciul Fiorentina – Como 1-3, disputat în cadrul etapei cu numărul 7 din Serie A. Fundașul central român nu a avut chiar cea mai bună prestație din cariera sa de până acum. În principiu, i-a fost reproșat golul 3 marcat de oaspeți, prin Douvikas în minutul 56.

Ce note a primit Radu Drăgușin după Fiorentina – Como 1-3

Mai exact, internaționalul român a fost criticat pentru faptul că i-a lăsat la acea fază prea mult spațiu adversarului său înainte ca el să șuteze spre poartă. Din acest motiv, jurnaliștii de la violanews.com i-au acordat lui Drăgușin doar nota 5 pentru evoluția lui din această partidă, alături de următoarele mențiuni: „Nu prea reactiv, nu prea agresiv. La golul de 1-3 s-a lăsat păcălit de fenta lui Douvikas cu o ușurință dezarmantă”. 

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Ce i s-a reproșat lui Radu Drăgușin în presa din Italia

De asemenea, și în viziunea jurnaliștilor de la tuttomercatoweb.com evoluția lui Radu Drăgușin din meciul Fiorentina – Como 1-3 a fost tot de nota 5. Și ei au adus în discuție în mod special tot faza golului înscris de Douvikas, însă cu mențiunea că fundașul central român a și fost lăsat de multe ori în această partidă singur în fața adversarilor de către coechipieri, în principiu în situații destul de complicate.

„A fost găsit vinovat în apărare pentru că a fost singur, izolat, atunci când Douvikas a marcat, dar nici nu i-a rezistat jucătorului grec, care a pecetluit soarta meciului cu golul trei”, a notat și sursa citată anterior. Pe de altă parte însă, în acest meci Radu Drăgușin a fost implicat și într-un episod menit să arate faptul că românul are parte în prezent de un statut destul de important în vestiarul Fiorentinei.

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Mai exact, în prelungirile primei reprize, atunci când formația viola a reușit să marcheze din nou prin Pongracic, dar ulterior golul a fost anulat la intervenția VAR pe motiv de offside, căpitanul David De Gea, portarul Fiorentinei, l-a „delegat” pe Drăgușin să poarte discuțiile cu arbitrul în acel context, bineînțeles întrucât, prin prisma poziției sale din teren, spaniolul nu putea ajunge în timp util în zona respectivă a terenului.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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