Radu Drăgușin abia a primit notă de trecere după Fiorentina – Como 1-3: „S-a lăsat păcălit cu o ușurință dezarmantă”

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, disputat în cadrul etapei cu numărul 7 din Serie A. Fundașul central român nu a avut chiar cea mai bună prestație din cariera sa de până acum. În principiu, i-a fost reproșat golul 3 marcat de oaspeți, prin Douvikas în minutul 56.

Ce note a primit Radu Drăgușin după Fiorentina – Como 1-3

Mai exact, internaționalul român a fost criticat pentru faptul că i-a lăsat la acea fază prea mult spațiu adversarului său înainte ca el să șuteze spre poartă. Din acest motiv, jurnaliștii de la i-au acordat lui Drăgușin doar nota 5 pentru evoluția lui din această partidă, alături de următoarele mențiuni: „Nu prea reactiv, nu prea agresiv. La golul de 1-3 s-a lăsat păcălit de fenta lui Douvikas cu o ușurință dezarmantă”.

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Ce i s-a reproșat lui Radu Drăgușin în presa din Italia

De asemenea, și în viziunea jurnaliștilor de la evoluția lui Radu Drăgușin din meciul Fiorentina – Como 1-3 a fost tot de nota 5. Și ei au adus în discuție în mod special tot faza golului înscris de Douvikas, însă cu mențiunea că fundașul central român a și fost lăsat de multe ori în această partidă singur în fața adversarilor de către coechipieri, în principiu în situații destul de complicate.

„A fost găsit vinovat în apărare pentru că a fost singur, izolat, atunci când Douvikas a marcat, dar nici nu i-a rezistat jucătorului grec, care a pecetluit soarta meciului cu golul trei”, a notat și sursa citată anterior. Pe de altă parte însă, în acest meci menit să arate faptul că românul are parte în prezent de un statut destul de important în vestiarul Fiorentinei.

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Mai exact, în prelungirile primei reprize, atunci când formația viola a reușit să marcheze din nou prin Pongracic, dar ulterior golul a fost anulat la intervenția VAR pe motiv de offside, căpitanul David De Gea, portarul Fiorentinei, l-a „delegat” pe Drăgușin să poarte discuțiile cu arbitrul în acel context, bineînțeles întrucât, prin prisma poziției sale din teren, spaniolul nu putea ajunge în timp util în zona respectivă a terenului.