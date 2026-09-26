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Radu Drăgușin (24 de ani) a rămas pe teren până la finalul meciului Suedia – România 2-1. Fundașul central de la Fiorentina a fost printre cei mai buni „tricolori” și a primit laude inclusiv din partea jurnaliștilor italieni.

Radu Drăgușin remarcatul italienilor după Suedia – România 2-1

România a dezamăgit la Stockholm, acolo unde Pentru noridici au puncat Isak (20) și Gyokeres (43), ia Printre puținii fotbaliști români care au ieșit în evidență se numără Radu Drăgușin, fundașul Fiorentinei. În schimb, Andrei Coubiș și Virgil Ghiță au avut evoluții dezamăgitoare.

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„Fundașul Fiorentinei a fost titular în centrul unei apărări formate din trei jucători, cu Coubis și Ghiță în flancurile sale, și a avut misiunea dificilă de a-i opri pe periculoșii Gyokeres și Isak, ambii marcatori.

În ciuda problemelor din defensiva României, Drăgușin a avut o prestație per ansamblu bună, arătând mai multă siguranță decât colegii săi din apărare și încercând să repare, atunci când a fost posibil, greșelile acestora.

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Fundașul Fiorentinei a rămas pe teren pe toată durata partidei și nu a primit cartonaș galben, iar prestația sa individuală a fost una pozitivă, în ciuda înfrângerii suferite de echipa națională”, au scris jurnaliștii italieni de la

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Radu Drăgușin a fost lăudat și în România

Și Florin Prunea și-a scos pălăria în fața lui Radu Drăgușin după jocul prestat pe Strawberry Arena. Pe lângă fotbalistul Fiorentinei, Prunea l-a lăudat și pe Andrei Rațiu. „Coubiș, un jucător tânăr, dar aici am avut probleme, la el și la Ghiță. Mai mult la Ghiță. Drăgușin e un punct fix și a fost cel mai bun.

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Se vede că este peste amândoi. Rațiu, probleme pe faza de apărare, mai ales în prima repriză, dar el cu Drăgușin sunt singurii jucători despre care putem spune că au trecut examenul. Băluță, lent și previzibil. El nici la Craiova… Dacă nu pleca Anzor, nu știu dacă juca. E clar că nu juca”, a declarat Florin Prunea, conform