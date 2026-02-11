Radu Drăguşin, antrenat de fostul jucător de la CFR Cluj?! Englezii îl pun în pole position după ce a fost demis de la Marseille

ADVERTISEMENT

Roberto De Zerbi nu a rezistat decât un an și jumătate pe banca tehnică a lui Olympique Marseille. Oficialii clubului francez a hotărât să-l demită după eșecul dur cu PSG, scor 0-5.

Fost jucător la CFR Cluj, Roberto De Zerbi a fost demis de la Marseille

Ajuns pe banca lui Marseille în vara anului 2024, tehnicianul italian a pierdut încrederea conducerii după o serie de rezultate negative. Și inevitabilul s-a produs marți seară târziu, când a venit anunțul oficial al demiterii lui De Zerbi.

”Olympique de Marseille și Roberto De Zerbi, antrenorul echipei de seniori, au anunțat sfârșitul colaborării lor de comun acord. În urma discuțiilor dintre toate părțile implicate în conducerea clubului – proprietarul, președintele, directorul sportiv și antrenorul – s-a decis efectuarea unei schimbări la conducerea echipei.

Aceasta a fost o decizie colectivă dificilă, luată după o analiză atentă, în interesul clubului, pentru a răspunde provocărilor sportive de la sfârșitul sezonului. Olympique de Marseille dorește să-i mulțumească lui Roberto De Zerbi pentru dăruirea, angajamentul, profesionalismul și seriozitatea sa, care au fost deosebit de evidente în clasarea echipei pe locul 2 în sezonul 2024/25”, se arată în comunicatul postat pe al grupării franceze.

Roberto De Zerbi, antrenorul lui Drăguşi la Tottenham?! E în pole position

Presa din Anglia îl plasează pe De Zerbi în pole position pentru a prelua funcţia de antrenor de la Tottenham. şi e în căutarea unui antrenor de top.

Alături de Roberto De Zerbi, pe listă se mai află Xavi Hernandez şi Mauricio Pochettino, italianul având prima şansă de a prelua echipa. Roberto De Zerbi a evoluat la CFR Cluj între 2010 şi 2012.

Nici jucătorii nu-l mai voiau pe De Zerbi

Poziția antrenorului italian, și așa șubredă după , a fost pusă în discuție după înfrângerea usturătoare din campionat cu PSG, scor 0-5, chiar dacă o decizie nu a fost luată imediat.

Cotidianul a notat faptul că atmosfera în vestiar era una extrem de tensionată, iar jucătorii arătau clar că nu-l mai doresc pe De Zerbi. Și asta, în ciuda faptului că veteranii lotului l-au susținut după ieșirea din Europa.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani conducea cu mână de fier pe Olympique Marseille și a avut nenumărate conflicte cu fotbaliștii. În vară a fost , înainte de a-l scoate pe acesta din ședința de pregătire pentru că nu îi urma indicațiile.

Cine e favorit să o preia pe Olympique Marseille

Conducerea clubului francez a început deja căutările pentru a-i găsi un înlocuitor lui Roberto De Zerbi. Cum timpul este destul de scurt, Marseille urmând să joace sâmbătă, 14 februarie, de la ora 18:00, cu Strasbourg, este de așteptat ca interimatul să fie asigurat de Jacques Abardonado și Romain Ferrier.

Favorit să vină apoi este Habib Beye, recent demis de la Rennes. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani este extrem de apreciat de conducătorii lui Marseille și a fost deja contactat pentru a prelua echipa.

Pe lista scurtă se mai află și fostul internațional din Mali, Eric Sekou Chelle, care în prezent se află la cârma naționalei Nigeriei. Acesta și-a petrecut întreaga carieră de jucător în Franța, iar cota sa a crescut după ce a luat bronzul la Cupa Africii pe Națiuni cu ”Super Vulturii”.