Radu Drăgușin, aproape să fie coleg cu „cel mai mare trădător din Premier League” ! Thomas Frank și-a dat acordul pentru transfer

Radu Drăgușin, pe punctul să fie coleg cu Raheem Sterling la Tottenham. Thomas Frank îl dorește pe starul francez la Spurs. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre această mutare.
Iulian Stoica
01.02.2026 | 10:08
Radu Dragusin aproape sa fie coleg cu cel mai mare tradator din Premier League Thomas Frank sia dat acordul pentru transfer
Radu Drăgușin, aproape să fie coleg cu „cel mai mare trădător din Premier League” Foto: Sport Pictures
Deși s-a vorbit foarte mult despre o posibilă mutare al lui Radu Drăgușin în actuala perioadă de mercato, „Dragonul” este în continuare la Tottenham. Mai mult decât atât, fundașul român poate fi coleg cu un star mondial, Raheem Sterling.

Raheem Sterling, aproape să fie coleg cu Radu Drăgușin

Cândva unul dintre cei mai importanți din Premier League, Raheem Sterling este în prezent liber de contract, după ce angajamentul său a fost reziliat de către Chelsea. Deși nu a mai evoluat de 8 luni, atacantul englez nu duce lipsă de oferte.

Presa din Anglia notează că nu mai puțin de 8 echipe de nivelul Ligii Campionilor sunt interesate de serviciile lui Raheem Sterling. Cu patru trofee Premier League la activ, atacantul poate fi semnat din postura de jucător liber.

Jurnaliștii britanici susțin că Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, și-a dat deja acordul pentru transferul lui Raheem Sterling. De menționat e că perioada de mercato se închide luni, 2 februarie, la miezul nopții în Premier League, astfel că Spurs trebuie să se miște rapid.

Dacă această mutare se va realiza, Raheem Sterling ar urma să fie coleg cu Radu Drăgușin. Interesant este că, în cazul în care va semna cu Spurs, atacantul va bifa a 5-a formație din Bix Six, după ce în trecut a fost legitimat la Liverpool, Manchester City, Chelsea și Arsenal. De altfel, mutările sale de la o rivală la altă i-au atras numeroase critici în mediul online.

Care e situația lui Radu Drăgușin la Tottenham

Radu Drăgușin a revenit pe teren spre finalul anului trecut, după o absență de aproape 11 luni. Thomas Frank l-a trimis în joc pe fundașul român în meciul cu Crystal Palace, disputat pe 28 decembrie, când Spurs își apărau un avantaj minim, 1-0.

Ulterior, Drăgușin a rămas pe banca de rezerve în următoarele cinci partide, revenind pe gazon abia în confruntarea cu Burnley, din 24 ianuarie, unde a evoluat doar un minut. Următoarea partidă a londonezilor este duminică, 1 februarie, cu Manchester City, duel ce va putea fi vizionat pe Voyo.

Deși s-a vorbit foarte mult despre o posibilă mutare, fundașul român va rămâne, cel mai probabil, cel puțin până la finalul sezonului la Spurs, ca mai apoi, în funcție de minutele jucate, să se ia o decizie în privința sa.

  • 22 de milioane de euro e cota lui Radu Drăgușin
  • 14 este locul ocupat de Tottenham în Premier League
