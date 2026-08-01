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Radu Drăgușin ar putea avea doi colegi de la Real Madrid la Fiorentina! Italienii pregătesc bomba

Radu Drăgușin a revenit în Italia, unde va juca pentru Fiorentina. Internaționalul român ar putea avea doi colegi de la Real Madrid în noul sezon din Serie A
Ciprian Păvăleanu
01.08.2026 | 12:40
Radu Dragusin ar putea avea doi colegi de la Real Madrid la Fiorentina Italienii pregatesc bomba
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Radu Drăgușin ar putea avea la Fiorentina doi colegi veniți de la Real Madrid. Foto: Hepta.ro
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Real Madrid are o relație foarte bună cu Fiorentina, noul club al lui Radu Drăgușin (24 de ani), iar pe această axă deja s-a perfectat o mutare. Italienii au transferat o tânără speranță a „los blancos”, care a debutat și pentru echipa mare, iar acum sunt aproape de o lovitură de proporții. Franco Mastantuono nu intră în planurile lui Mourinho și ar putea pleca împrumut la Firenze.

Fiorentina pregătește o bombă pe piața transferurilor! Radu Drăgușin ar putea fi coleg cu Franco Mastantuono

Franco Mastantuono a fost adus la Real Madrid de la River Plate pe bani foarte mulți. Tânăra speranță a fotbalului argentinian i-a costat pe spanioli nu mai puțin de 45 de milioane de euro, însă în primul său sezon pentru „los blancos” nu a confirmat. El a înscris doar 3 goluri în toate competițiile și nu a oferit nicio pasă de gol, cifre foarte slabe pentru un jucător de atac.

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Totuși, el încă este foarte tânăr și va împlini 19 ani abia peste două săptămâni. Însă, înainte de ziua sa de naștere, ar putea pleca împrumut la o altă echipă, întrucât el nu intră în planurile lui Jose Mourinho. Fiorentinanews.com anunță că sud-americanul i-a cerut antrenorului să-l lase să plece în Italia, ceea ce-l apropie de Fiorentina. Totuși, aici el este dorit de mai multe echipe, printre care AC Milan și Napoli. Dacă se va concretiza împrumutul, Mastantuono ar deveni al doilea coleg al lui Radu Drăgușin de la Real Madrid, după ce formația viola l-a cumpărat pe Victor Valdepenas, pentru o sumă de 7,5 milioane de euro.

Real Madrid își vinde tinerii! După Gonzalo Garcia, Arbeloa mai vrea un fotbalist la Fulham

Experiența de la Real Madrid i-a adus lui Alvaro Arbeloa un contract în Premier League, pe banca lui Fulham. Odată cu el, spaniolul l-a luat și pe tânărul atacant pe care l-a avut la prima echipă a lui Real Madrid, Gonzalo Garcia. Englezii au plătit o sumă consistentă pentru transferul talentatului număr 9, iar acum au mai pus ochii pe un fotbalist.

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Conform Marca.com, o variantă pentru mijlocul terenului ar putea fi Thiago Pitarch, fotbalist care a impresionat în anumite meciuri din sezonul trecut. El a jucat în 16 partide și a oferit două pase decisive pentru colegii săi. De asemenea, Pitarch a impresionat la Europeanul U19, cu Spania, unde în 5 meciuri a oferit 5 assisturi. Cota de piață a tânărului de 19 ani este de 20.000.000 de euro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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