Radu Drăgușin ar putea fi împrumutat de Juventus la Sassuolo. E anunțat titular în Cupă, cu Genoa

Radu Drăgușin (18 ani) ar putea fi împrumutat de Juventus la Sassuolo în iarna aceasta. Corriere dello Sport, citat de Sassuolo News, notează că formația lui Vlad Chiricheș își dorește să obțină împrumutul lui Drăgușin în această perioadă de transferuri.

Românul legitimat la Juventus a fost utilizat de antrenorul Andrea Pirlo în două partide, niciodată din primul minut, astfel că ar putea fi mai folosit la seniori în acest mod.

Campioana Italiei vrea să-l împrumute pe român pentru ca Drăgușin să acumuleze mai multă experiență la nivelul campionatului italian.

Antrenorul lui Juventus și fotbalistul român s-au îmbrățișat la sfârșitul partidei de debut a lui Drăgușin, contra lui Dinamo Kiev, dar italienii scriu că aceștia nu au o relație mai apropiată, chiar dacă se pare că se înțeleg extrem de bine.

Luca Bianchin, unul dintre jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport care se ocupă de tot ceea ce înseamnă Juventus, a vorbit despre relația dintre Andrea Pirlo și Radu Drăgușin: „Nu știu dacă Drăgușin și Pirlo au o relație specială. Este însă clar că Pirlo și conducerea lui Juventus îl privesc pe Drăgușin drept unul dintre cei mai talentați jucători din Academie.

Drăgușin este apreciat la Juventus, se antrenează cu prima echipa, clubul are un plan pentru el. Era normal ca într-un anumit moment să primească câteva minute în echipa mare. Microbiștii din Italia au început să se intereseze de el, care sunt calitățile lui, dar este prea devreme de spus dacă poate evolua acum în Serie A. Mai are de muncit”, a declarat Luca Bianchin, potrivit Digi Sport.

Până la un eventual împrumut la Sassuolo, Radu Drăgușin este anunțat titular la Juventus, în premieră, la meciul din Cupa Italiei contra celor de la Genoa, care se va disputa miercuri, 13 ianuarie.

Radu Drăgușin a fost lăudat de cei de la Juventus

Radu Drăgușin a venit la Juventus în vara lui 2018, iar acum a devenit deja o figură obișnuită în anturajul echipei mari. Antrenorul lui Juventus l-a luat încă de la începutul stagiunii la antrenamentele primei formații.

După ce a venit la campioana Italiei, românul s-a lovit rapid de felul în care italienii pregătesc fotbaliștii. Deși începutul a fost mai greu, Drăgușin a reușit să evolueze foarte bine în primul lui an petrecut la Juve. În ultimul an, Drăgușin a pus 5 kilograme de masă musculară, s-a înălțat până la 1,92 metri și s-a călit în cele 20 de partide în care a fost folosit la formația sub 17 ani a clubului.

La sfârșitul stagiunii 2018-2019, Radu Drăgușin a fost premiat drept unul dintre fotbaliștii de top ai Centrului de Juniori Juventus! “Chiar şi prin comportamentul faţă de ceilalţi colegi, atât în timpul orelor de italiană, cât şi la alte cursuri, dă dovadă de educaţie şi colegialitate, fiind un adevărat exemplu”, declarau cei de la Juventus, despre român, în 2019.

Până să-și facă debutul pentru prima formație a lui Juventus, românul a jucat pe rând la echipele U17, U19 și U23 ale italienilor. Radu Drăgușin a ajuns la campioana Italiei după ce a împlinit 16 ani, fiind transferat în schimbul a 250.000 de euro de la Sport Regal București.

Radu Drăgușin este cotat pe site-urile de specialitate la 800 de mii de euro. Două meciuri are fotbalistul român la naționala de tineret a României, pentru care a debutat pe 4 septembrie, anul trecut, într-un meci cu Finlanda, câștigat de români cu 3-1. Radu Drăgușin putea să joace pentru cei de la Chelsea. Jucătorul lui Juve a fost aproape și de un transfer la Universitatea Craiova.