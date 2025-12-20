Radu Drăgușin, „back in business”! Românul revine în Tottenham – Liverpool

ADVERTISEMENT

După aproximativ 10 luni de la momentul accidentării, Radu Drăgușin revine în sfârșit pentru Tottenham Hotspur. Stoperul român a fost selecționat de Thomas Frank în lotul pentru meciul cu Liverpool și se află pentru prima dată pe banca echipei într-un meci oficial din acest sezon.

Radu Drăgușin a prins lotul după aproape un an de pauză

Tottenham își caută forma ce a consacrat-o ca o echipă importantă a campionatului Angliei în ultimii ani. După un sezon ratat de Premier League, însă în care a câștigat UEFA Europa League, londonzii caută să obțină un loc de cupe europene la finalul acestei stagiuni de campionat.

În etapa cu numărul 17, Tottenham are de jucat un meci extrem de important. Liverpool vine la Londra, iar Radu Drăgușin a prins lotul după o pauză de aproape un an. iar de atunci „dragonul” a tras tare pentru a reveni într-un timp record.

Deși a încercat să facă tot posibilul, timpul pe care fotbaliștii îl petrec recuperându-se după ruperea ligamentelor încrucișate a crescut din ce în ce mai tare de la an la an, iar Drăgușin a absentat timp de aproape un an.

Radu Drăgușin trebuie să fie în cea mai bună formă până în luna martie

Nu mai este mult timp până când România va fi pusă în fața meciurilor de baraj pentru Campionatul Mondial din 2026. Primul meci pe care „tricolorii” îl vor disputa este unul extrem de dificil, împotriva Turciei. Contra unor jucători redutabili ca cei din ofensiva turcă, România va avea nevoie, cu siguranță, de Radu Drăgușin în forma sa maximă.

Este foarte important ca stoperul lui Tottenham să prindă cât de multe minute poate la echipa sa de club, fie că e vorba de FA Cup, Champions League sau Premier League. Rămâne de văzut dacă Thomas Frank se va baza pe el măcar câteva minute pe finalul partidei pentru a-i reda puțină încredere.

Ce spune Florin Manea despre dorința lui Radu Drăgușin de a fi apt pentru meciul de baraj

Radu Drăgușin se antrenează de ceva vreme la nivel bun, însă încă nu a revenit pe teren și într-un meci oficia și va face tot posibilul să fie prima variantă a lui Mircea Lucescu pentru partida de la Istanbul.

„El este apt acum. Începe antrenorul încet-încet să îl bage. În luna decembrie va fi selecționat. Din decembrie până în martie, cu siguranță va prinde meciuri. E pregătit. A stat destul, 10 luni. E momentul lui. Mă bucur că nu ne-am grăbit. El va fi acolo în martie. Bine, acum sper să îl cheme nea Mircea. Poate nu îl cheamă. În martie 100% va fi pregătit. Își dorește mai mult ca oricând. Abia așteaptă să revină. Nu am schimbat mesaje. O să mă văd cu el în Londra mâine. Am planuit să ieșim și să mâncăm. Suntem focusați pe revenirea lui. Din privința asta, crede-mă, a tras de el mai mult decât se putea. Robocop. Mi se pare mai iute, mai puternic, din imaginile pe care le-am văzut.

Radu se înțelege cu oricine în apărare. Eu zic că el ne-a lipsit nouă. El are o dorință de a juca. Nu o pierdeam la Zenica. La jocul de cap îi omora. L-a mai ținut pe Džeko. Asta e și părerea mea. Bine că nu am căzut cu Italia. E greu cu Turcia, dar mai bine decât Italia. Noi majoritatea rezultatelor le-am făcut când ne-am apărat bine.

Nu e rău. Mergem la mondiale. Nu are nimic. Radu 100% va fi în teren. Doamne ferește să nu pățească ceva. Cu Burcă se știe, se înțelege. Burcă îl cunoaște pe Radu, se dublează bine. Și ceilalți băieți se descurcă, dar cu Burcă a făcut cel mai bun cuplu”, a explicat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.