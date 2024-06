Radu Drăgușin bagă teroare în Lukaku și colegii săi înainte de Belgia – România de la EURO 2024: „Vreau să-mi ajut țara și echipa! O să încerc să-i opresc”

România are șansa de-a ajunge în faza „optimilor” de finală la EURO 2024 dacă va reuși să obțină un rezultat pozitiv , care va avea loc pe data de 22 iunie, de la ora 22:00.

Radu Drăgușin bagă teroare în Lukaku și colegii săi înainte de Belgia – România de la EURO 2024: „Vreau să-mi ajut țara și echipa!”

în meciul cu Ucraina, meci pe care România l-a câștigat cu un surprinzător 3-0. În urma acestui rezultat, echipa lui Edi Iordănescu ocupă locul 1 în grupă.

Înaintea meciului din etapa a doua, meci la finalul căruia România poate să-și asigure calificarea în faza „optimilor” de finală, fundașul celor de la Tottenham a vorbit despre importanța partidei cu Belgiei.

„Cu siguranță ne-am bucurat, am fost fericiți o perioadă, dar a trecut. Suntem pregătiți pentru acest meci, îl pregătim din toate punctele de vedere. Avem o energie și o încredere în plus datorită meciului pe care l-am făcut.

Ne-a dat un moral foarte bun. Am văzut meciul, urmează să jucăm cu Slovacia. Suntem la mâna noastră, depindem de rezultatele noastre, doar așa gândim.

Presiunea am simțit-o de la începutul preliminariilor, am jucat mereu cu presiune, nu există să nu joci cu presiune când ești la echipa națională. Am ridicat ștacheta cu această victorie, oamenii așteaptă victorie”, a declarat Radu Drăgușin.

Fundașul a vorbit și despre victoria cu Ucraina: „A fost un moment special”

Întrebat despre meciul cu Ucraina, meci care va intra în istoria fotbalul românesc, Radu Drăgușin a recunoscut că a simțit emoții de nedescris în meciul disputat la Munchen.

„Avem încredere în mijloacele noastre că putem să facem o partidă bună. Atât eu cât și colegii mei avem un moral foarte bun. Victoria cu Ucraina a fost un moment special pentru noi toți, am simțit emoții de nedescris, nemaiîntâlnite.

Sperăm ca la finalul meciului de mâine seara să ne bucurăm. Încrederea mi-o dă echipa noastră. Am întâlnit adversari de calibru și cu Ucraina. Cu siguranță o să încerc să-i opresc pe belgieni alături de colegii mei.

Sperăm să obținem un rezultat pozitiv. Suntem conștienți că Belgia, din punctul nostru de vedere, este o altă echipă, mult mai valoroasă. Jucătorii la care joacă echipele sunt la cel mai înalt nivel”, a mai declarat fundașul lui Spurs

„Eu mereu îmi doresc mai mult”

„Am jucat de multe ori împotriva unor echipe superioare pe hârtie, dar rezultatul ne-a fost favorabil nouă. Vom merge cu aceeași mentalitate. O să vrem să luăm acest lucru în teren.

Fiecare sacrificiu pe care l-am făcut a meritat pe deplin și mai mult. Nu sunt împlinit, eu mereu o să-mi doresc mai mult, să-mi ajut țara și echipa, dar mai ales echipa națională.

Pentru mine este o onoare incredibilă să fiu aici. Oamenii apreciază ceea ce fac, au încredere mine și pentru mine e un lucru de mândrie. Nu mă aștept la absolut nimic diferit de ceea ce a fost la meciul cu Ucraina.

Sper să fie aceeași, energie, pasiune a românilor din tribune. Știu că acasă multă lume se va uita la meciul nostru. Vrem să-i facem fericiți în continuare”, a mai declarat Radu Drăgușin la conferința de presă.

