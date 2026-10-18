Căpitanul din teren! Radu Drăgușin, implicat în faza controversată din Fiorentina – Como

ADVERTISEMENT

Titularizat din nou în centrul defensivei la Fiorentina, Radu Drăgușin a fost implicat direct în cea mai tensionată fază din primele 45 de minute ale (1-3) de pe Artemio Franchi. Formația viola a marcat, însă golul a fost în cele din urmă anulat după analiză VAR pentru ofsaid. Căpitanul de drept al gazdelor, David De Gea, nu a putut părăsi poarta pentru a-i cere explicații „centralului” Marco Di Bello, așa că l-a delegat pe Drăgușin, care a devenit astfel reprezentatul numărul unu din teren al echipei sale.

Radu Drăgușin, căpitanul din teren la Fiorentina în meciul cu Como!

Echipa lui Paolo Vanoli a început bine , reușind să pună probleme mari la poarta lui Butez în prima jumătate a primei reprize. Cu toate acestea, oaspeții au fost cei care au marcat primii și au făcut-o chiar de două ori, în decurs de numai patru minute. Mai întâi, Mattia Liberali a trimis un șut superb la colțul lung din marginea careului, nelăsându-i nicio șansă lui De Gea (32′), iar apoi Nico Paz a reluat cu capul în poarta gazdelor după ce l-a învins pe Marin Pongracic într-un duel aerian (36′).

ADVERTISEMENT

Fiorentina nu a cedat însă și a revenit rapid în joc, grație lui Marin Pongracic, care a redus din diferență în minutul 42, în urma unei lovituri de la colțul terenului. Ba mai mult, colegul din centrul defensivei al lui Radu Drăgușin a făcut „dubla” în prelungirile primului act, după o lovitură liberă executată de Mastantuono. Reușita croatului a fost însă anulată pentru ofsaid, iar în momentele în care VAR-ul analiza faza, Radu Drăgușin a mers să-i ceară explicații arbitrului Marco Di Bello.

Românul a fost delegat de căpitanul De Gea, care nu s-a putut deplasa din propria poartă până în jumătatea adversă, așa că l-a responsabilizat pe Drăgușin. Astfel, Di Bello i-a explicat acestuia care este situația și faptul că poziția colegului său este una suspectă. Ulterior, verdictul a fost anunțat, iar scorul a rămas 2-1 în favoarea oaspeților.

ADVERTISEMENT

L’immagine fornita dalla Lega Serie A del fuorigioco che ha portato all’annullamento del gol di #Pongracic in #FiorentinaComo. Nella proiezione, offside abbastanza netto (è il secondo giocatore della Fiorentina dall’alto) ma la revisione è stata lunghissima e la ragione dovrebbe essere che non ha funzionato il SAOT. — Giovanni Capuano (@capuanogio)

Radu Drăgușin și David De Gea, principalii vinovați la golul trei al oaspeților!

În cele din urmă, scorul final al partidei a fost 3-1 în favoarea „larianilor”. Grecul Anastasios Douvikas a închis tabela în minutul 56, după câteva greșeli în lanț ale elevilor lui Paolo Vanoli. Totul a plecat de la o recuperare a celor de la Como în propria jumătate, care nu au ezitat nicio secundă și au declanșat rapid contraatacul.

ADVERTISEMENT

Balonul a ajuns în posesia lui Douvikas, care l-a driblat ușor pe Drăgușin, după care a reluat spre poarta lui De Gea, balonul scurgându-se în plasa interioară printre picioarele experimentatului goalkeeper spaniol. Astfel, Fiorentina a înregistrat cel de-al 5-lea eșec stagional, iar în acest moment, gruparea viola este penultima în Serie A.