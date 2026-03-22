Radu Drăgușin, cerut titular după ce Tottenham a fost umilită de Nottingham Forest: „E o nebunie!”

ADVERTISEMENT

succesul obținut în Champions League, 3-2, cu Atletico Madrid, pare că a fost o întâmplare, în contextul în care , cu Nottingham Forest, a adus un nou eșec pentru elevii lui Igor Tudor, 0-3, cu Nottingham. Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată pentru formația londoneză.

Radu Drăgușin, cerut în teren de fanii lui Tottenham după eșecul drastic suferit cu Nottingham

Decizia de a nu-l folosi deloc pe Radu Drăgușin nu a fost pe placul unor suporteri ai lui Tottenham, care sunt de părere că fundașul central român ar fi putut ajuta mai multe la problemele din defensivă și astfel trupa londoneză ar fi avut mai multe șanse de a obține punct sau puncte. De altfel, în etapa trecută, tricolorul a fost titular în duelul contra celor de la Liverpool, de pe Anfield Road, meci care s-a terminat cu un egal pentru cei de la Tottenham, 1-1. Atunci, pe finalul confruntării, Radu Drăgușin a reușit să aibă o intervenție salvatoare, când a blocat un șut trimis de Florian Wirtz ce părea a se duce în plasa porții.

ADVERTISEMENT

„Dacă Tottenham vrea să evite retrogradarea în liga secundă, atunci trebuie să renunțe la Romero, să nu mai fie în primul 11 și nici căpitan. Mai degrabă merită să joace Drăgușin în fața lui”, a scris un fan al lui Tottenham. „E o nebunie să mă gândesc la asta, dar cred că puteam să obținem un rezultat pozitiv dacă juca Radu Drăgușin astăzi”, a remarcat un alt suporter. „Prestația de pe Anfield a fost cea mai bună a noastră din ultimele luni. Acum, de exemplu, Romero a pierdut mingea în jumătatea adversă și s-a repliat extrem de greu. Săptămâna trecută, cu Liverpool, Drăgușin a sprintat cât a putut să fie în apărare la un contraatac”, a conchis un alt suporter.

Tottenham riscă serios să ajungă în liga secundă

În urma rezultatului contra celor de la Nottingham Forest, Tottenham a rămas pe locul 17, primul care ar asigura salvarea de la retrogradare. Totuși, diferența față de West Ham, care se află pe locul 18, este una infimă, de doar un punct. Dacă există un lucru pozitiv de remarcat pentru cei de la Tottenham este acela că Burnley și Wolverhampton sunt la distanță mare, iar cu 7 etape înainte de finalul sezonului pare că misiunea lor de a recupera diferența, de 10 puncte, respectiv 13 puncte, este una imposibilă.

ADVERTISEMENT

Pentru echipa lui Radu Drăgușin urmează acum un duel în deplasare, pe 12 aprilie, contra celor de la Sunderland, formație ce tocmai a bătut-o pe Newcastle în campionat și are un moral excelent. În partida din tur dintre cele două, pe terenul grupării londoneze, scorul a fost egal, 1-1, după golurile marcate de Ben Davies și Brian Brobbey.