Radu Drăgușin, coleg în defensivă de la Real Madrid! Fiorentina a oficializat transferul

Radu Drăgușin (24 de ani) nu a reușit în Premier League, la Tottenham, acolo unde a fost chinuit și de o accidentare gravă la genunchi, așa că s-a întors în Serie A, campionatul în care s-a dezvoltat. El a fost împrumutat la Fiorentina, însă formația „viola” are obligația de a-l cumpăra definitiv la finalul sezonului. Românul va avea un nou coleg la echipă, care vine de la Real Madrid.
După un sezon în care a suferit foarte mult, iar timp de numeroase etape s-a temut de retrogradare, Fiorentina investește în jucători pentru a deveni din nou o echipă ce se luptă pentru locurile de cupe europene. Italienii au cheltuit sume impresionante pe achiziții în această vară și se pare că nu se vor opri.
Jurnalistul Nicolo Schira anunță că Real Madrid și Fiorentina au ajuns la un acord cu privire la transferul definitiv al tânărului Victor Valdepenas. Suma se ridică la 7.5 milioane de euro și 50% dintr-un viitor transfer, iar contractul a fost semnat pe o perioadă de 5 ani.
Victor Valdepenas este un tânăr spaniol de 19 ani, crescut în academia lui Real Madrid. Cota sa de piață se ridică la 5 milioane de euro, iar el a reușit să debuteze chiar și în echipa mare a „los blancos”, chiar dacă majoritatea meciurilor le-a jucat pentru Real Madrid Castilla, echipa a doua a spaniolilor.
În 46 de meciuri pentru Castilla, Valdepenas a înscris trei goluri și a oferit o pasă de gol. De asemena, el a câștigat și UEFA Youth League alături de echipa de tineret a lui Real Madrid. El a debutat la echipa mare într-un meci Alaves – Real Madrid 1-2, în care a jucat timp de 78 de minute. Echipa de start din acea partidă a arătat în felul următor: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Valdepenas – Rodrygo, Guler, Tchouameni, Bellingham – Vinicius Jr., Mbappe.