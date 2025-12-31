Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna non-stop”. Românul și-a spus povestea într-un documentar

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, cel mai bine cotat fotbalist român, a depășit cel mai complicat moment al carierei sale. Fundașul celor de la Spurs a revenit pe teren într-un meci oficial la 332 de zile după accidentarea cumplită suferită într-o partidă din Europa League. Clubul londonez a realizat un documentar în care Radu a vorbit despre viața sa, recuperare și felul în care a reușit să depășească acest punct critic al carierei de fotbalist.

Radu Drăgușin a revenit pe teren! Documentar realizat de Spurs pentru fundașul român

În luna ianuarie a anului 2025, Radu Drăgușin a suferit accidentarea de care se tem toți fotbaliștii, ruptura ligamentelor încrucișate. Fundașul a simțit instant o înțepătură la genunchi, iar verdictul dureros al medicilor a venit rapid. Primele persoane care au aflat vestea au fost mama și logodnica sa.

„Ne întorceam acasă. Doctorul m-a sunat și mi-a zis: «Ți-ai rupt ligamentele». Țin minte că le-am spus logodnicei și mamei mele. Le-am zis: «Mi-am rupt ligamentele». M-au încurajat. Le-am spus că recuperarea durează nouă luni. Nici ele nu au crezut. Nu le venea să creadă.

Acum mă uit de la început. Era un out pentru noi. Am încercat să lovesc mingea și, când am pus piciorul în pământ, am simțit o înțepătură foarte puternică. Am știut că ceva nu e în regulă. Știu când ceva e cu adevărat grav. Genunchiul nu era în regulă. Nouă luni pe bară. Nu îmi venea să cred”, povestește Radu Drăgușin.

Cum a reușit Radu Drăgușin să depășească cea mai complicată accidentare a carierei

Fotbalistul recunoaște că această situație i-a dat multe de gândit. Radu a știut din start că accidentarea îl va ține mult timp departe de teren, însă s-a bucurat de sprijinul apropiaților. A ajuns într-un final pe masa de operație, iar intervenția chirurgicală a fost una de succes. A urmat însă cea mai dificilă parte, recuperarea.

„Când am ajuns acasă aveam mii de gânduri în cap. Telefonul suna non-stop. Prieteni, familie, colegi, jucători de la echipa națională, antrenori. Toată lumea voia să vadă dacă sunt ok. Pe 3 februarie a fost ziua mea. Sigur, mi-au scris și atunci. Aș minți dacă aș spune că nu am fost stresat. Fotbalul nu e doar despre momente frumoase. Este și despre perioade dificile peste care trebuie să treci. Știam că va fi o călătorie grea, dar am avut oamenii potriviți lângă mine.

Când eram la antrenamente mă concentram pe ce aveam de făcut acolo. Când eram acasă mă concentram pe partea de recuperare. Să fiu într-un mediu plăcut, cu logodnica mea, cu cățelul”, a mai spus fundașul român.

Radu Drăgușin așteaptă să îmbrace din nou tricoul naționalei României

În plus, Radu Drăgușin recunoaște că așteaptă din suflet revenirea la echipa națională.

„Mi-a lipsit să joc pentru echipa națională. Joci pentru o țară. Joci pentru fiecare copil din România. Nu poți descrie în cuvinte ce simți. Nu poți compara asta cu nimic. Sunt din ce în ce mai aproape. Sper să revin cât mai repede”, a explicat fotbalistul.

Emoțiile pe care le-a simțit Radu Drăgușin la revenirea pe teren

În documentarul publicat de cei de la Tottenham, fundașul român este vizibil emoționat și se bucură că poate juca din nou fotbal, lucru care i-a lipsit enorm în ultimele luni.

„În primele zile în care am fost din nou alături de colegi nu îmi venea să cred. De asta am nevoie acum. Două-trei săptămâni de antrenamente grele. A fost o călătorie lungă. Cea mai mare provocare din viața mea. Îi am pe cei apropiați lângă mine. Se simte din nou normal. Am simțit că, în sfârșit, este momentul pe care îl așteptam de atât de mult timp. A fost cea mai bună revenire la care puteam să mă gândesc. Nu pot să explic cum a fost. Acum că m-am întors, abia aștept să văd ce îmi rezervă viitorul”, a mai spus Radu Drăgușin.