Sport

Radu Drăgușin, conflict cu un adversar în Tottenham – Atletico Madrid. Românul s-a prăbușit pe gazon

Radu Drăgușin, titular în duelul dintre Tottenham și Atletico Madrid, din optimile Champions League, a fost implicat într-un conflict cu un jucător advers.
Mihai Alecu
18.03.2026 | 23:34
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin, implicat într-un conflict cu Ademola Lookman la meciul cu Atletico Madrid. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Internaționalul român al lui Tottenham, Radu Drăgușin, a fost aproape de un conflict fizic cu un adversar de la Atletico Madrid, în meciul din optimile Champions League disputat la Londra.

Radu Drăgușin, lovit de Ademola Lookman în meciul dintre Tottenham și Atletico Madrid

În repriza a doua a partidei dintre Tottenham și Atletico Madrid, Radu Drăgușin a fost implicat într-un conflict cu Ademola Lookman, jucătorul nigerian al grupării spaniole. Nervii au fost întinși la maximum și cei doi au fost chiar aproape de bătaie, însă fotbalistul român s-a abținut pentru a nu escalada situația.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Ademola Lookman l-a lovit pe Radu Drăgușin și arbitrul nu a considerat că se impune eliminarea fotbalistului de la Atletico Madrid. Decizia i-a înfuriat pe fanii lui Tottenham, care au criticat faptul că nu a fost eliminat atacantul de la trupa iberică.

Igor Tudor nu a vrut să riște nimic și l-a înlocuit pe internaționalul român la câteva minute după acest incident, iar în locul său a fost trimis un alt fundaș, Destiny Udogie. Astfel, tehnicianul croat a evitat să-l expună pe Radu Drăgușin, care a părut tensionat și nervos de-a lungul partidei cu Atletico Madrid.

ADVERTISEMENT
Ademola Lookman a fost dorit de Cristi Chivu la Inter

Fotbalistul cu care Radu Drăgușin a avut un conflict, Ademola Lookman, a fost dorit în vară de Cristi Chivu, la Inter. Transferul său nu s-a mai realizat și atacantul nigerian a rămas la Atalanta, însă a plecat de la gruparea din Bergamo în iarnă. Atletico Madrid l-a luat din Italia și până acum a făcut o afacere foarte bună cu acesta, prin prisma evoluțiilor.

ADVERTISEMENT

De altfel, în trecut pentru Ademola Lookman a mai existat interes și din partea lui PSG, după ce a dat un hat-trick în finala Europa League din 2024, cu Bayer Leverkusen. Francezii au preferat însă alte variante și au mers pe variante autohtone, precum Bradley Barcola sau Desire, care s-au dovedit a fi soluții excelente pentru Luis Enrique. Aceștia au fost decisivi în câștigarea trofeului Champions League de anul trecut, culmea, după o finală chiar cu Inter, unde a fost un triumf cu 5-0 pentru formația din Hexagon.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
