Radu Drăgușin, conflict cu un adversar în Tottenham – Atletico Madrid. Românul s-a prăbușit pe gazon

Internaționalul român al lui Tottenham, Radu Drăgușin, a fost aproape de un conflict fizic cu un adversar de la Atletico Madrid, în meciul din optimile Champions League disputat la Londra.
În repriza a doua a partidei dintre Tottenham și Atletico Madrid, Radu Drăgușin a fost implicat într-un conflict cu Ademola Lookman, jucătorul nigerian al grupării spaniole. Nervii au fost întinși la maximum și cei doi au fost chiar aproape de bătaie, însă fotbalistul român s-a abținut pentru a nu escalada situația.
Cu toate acestea, Ademola Lookman l-a lovit pe Radu Drăgușin și arbitrul nu a considerat că se impune eliminarea fotbalistului de la Atletico Madrid. Decizia i-a înfuriat pe fanii lui Tottenham, care au criticat faptul că nu a fost eliminat atacantul de la trupa iberică.
Igor Tudor nu a vrut să riște nimic și l-a înlocuit pe internaționalul român la câteva minute după acest incident, iar în locul său a fost trimis un alt fundaș, Destiny Udogie. Astfel, tehnicianul croat a evitat să-l expună pe Radu Drăgușin, care a părut tensionat și nervos de-a lungul partidei cu Atletico Madrid.
Fotbalistul cu care Radu Drăgușin a avut un conflict, Ademola Lookman, a fost dorit în vară de Cristi Chivu, la Inter. Transferul său nu s-a mai realizat și atacantul nigerian a rămas la Atalanta, însă a plecat de la gruparea din Bergamo în iarnă. Atletico Madrid l-a luat din Italia și până acum a făcut o afacere foarte bună cu acesta, prin prisma evoluțiilor.
De altfel, în trecut pentru Ademola Lookman a mai existat interes și din partea lui PSG, după ce a dat un hat-trick în finala Europa League din 2024, cu Bayer Leverkusen. Francezii au preferat însă alte variante și au mers pe variante autohtone, precum Bradley Barcola sau Desire, care s-au dovedit a fi soluții excelente pentru Luis Enrique. Aceștia au fost decisivi în câștigarea trofeului Champions League de anul trecut, culmea, după o finală chiar cu Inter, unde a fost un triumf cu 5-0 pentru formația din Hexagon.