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Radu Drăgușin și-a spălat din păcate la Fiorentina. Ce notă a primit după contribuția decisivă de la primul gol cu Pisa

Radu Drăgușin a fost titularizat din nou de Paolo Vanoli, noul antrenor de la Fiorentina. Cum a contribuit fundașul central român la primul gol al echipei contra celor de la Pisa și ce notă a primit.
Mihai Dragomir
15.09.2026 | 23:58
Radu Dragusin sia spalat din pacate la Fiorentina Ce nota a primit dupa contributia decisiva de la primul gol cu Pisa
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Radu Drăgușin, fază genială la Fiorentina în Cupă. Foto: Hepta.
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Fiorentina a jucat cu Pisa în șaisprezecimile Cupei Italiei. Duelul de pe Stadio Artemio Franchi a însemnat pentru Radu Drăgușin o nouă titularizare din partea noului antrenor al echipei. Românul l-a recompensat pe Paolo Vanoli prin faza creată care a dus la marcarea primului gol. Cu cât a fost notat după victoria echipei sale.

UPDATE: Nota primită de Radu Drăgușin după doar 45 de minute în Fiorentina – Pisa 3-0

Radu Drăgușin a jucat doar în prima repriză a confruntării cu Pisa. La pauză, el a fost schimbat cu brazilianul Viery. În repriza a doua, Fiorentina a mai marcat o dată prin Wilfried Gnonto, în minutul 71, dar și prin portughezul Pote, în minutul 90+ 2, asigurându-și astfel calificarea în runda următoare din Cupă. În urma prestației din primul act, Drăgușin a primit din partea FlashScore nota 7,1, aceeași primită și din partea Sofa Score.

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Radu Drăgușin a contribuit la primul gol al Fiorentinei cu Pisa

După ce a a fost titular în prima victorie din acest sezon a Fiorentinei sub comanda noului antrenor, etapa trecută cu Venezia, în Serie A, Radu Drăgușin a început pe teren și meciul din șaisprezecimile Cupei Italiei cu Pisa. Fundașul central român a contribuit din plin la golul din prima repriză al formației „Viola”. În minutul 40, tânărul internațional român a luat o acțiune pe cont propriu.

După ce a înaintat spre poarta adversă, Drăgușin a lansat un șut puternic din afara careului. Portarul Scuffet a respins, însă forța imprimată a fost mult prea puternică, iar mingea a ricoșat în fața acestuia. Acolo s-a aflat Mateo Pellegrino, care a trimis mingea în poartă din cădere și a deschis astfel scorul înaintea pauzei.

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Primul „11” al Fiorentinei cu Pisa: De Gea – Joao Mario, Pongracic, Drăgușin, Valdepenas – Oulai, Ndour, Brescianini – Gnonto, Mastantuono, Pellegrino.

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Radu Drăgușin fusese lăudat după primul meci în Cupă

Fiorentina a debutat oficial în noul sezon cu meciul de Cupă contra divizionarei secunde Benevento, câștigat cu 4-1. La cârma echipei se afla atunci Fabio Grosso, care începuse partida cu Radu Drăgușin titular. În urma prestației sale din acel meci, Radu Drăgușin a fost lăudat de italieni. „A fost mult mai puțin stresat decât coechipierii săi.

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„A fost atent la mingile înalte, a fost precis cu mingea la picior. Este o certitudine pentru Grosso. Lovitura lui de cap de la prima bară, transformată în pasă de gol pentru Ranieri, a fost o frumusețe”, scriau cei de la Viola News, care îi ofereau și nota 6,5. Laude pentru român au fost și după cel mai recent joc, din campionat, când Fiorentina s-a impus cu 4-2 în fața celor de la Venezia.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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