Radu Drăgușin, criticat în Italia după Fiorentina – Atalanta 2-2. Ce i se reproșează și ce note a primit

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, disputat joi seară în cadrul etapei cu numărul 9 din acest sezon de Serie A. La final, jurnaliștii italieni nu au fost chiar foarte încântați de evoluția avută de fundașul central român. Mai exact, i-au reproșat fotbalistului formației viola că le-a oferit prea mult spațiu adversarilor la faza primului gol din această partidă.

Radu Drăgușin, doar nota 5 în Tutto Mercato Web după Fiorentina – Atalanta 2-2

Atunci, în minutul 41, De Ketelaere a reușit să marcheze din pasa lui Zalewski. În viziunea celor de la , internaționalul român a greșit la acea fază. Din acest motiv, el a fost notat doar cu 5 în ancheta realizată de ei la finalul meciului, alături de următoarele mențiuni: „S-a dus foarte târziu spre De Ketelaere când Atalanta a preluat conducerea, cu atât mai mult cu cât Zalewski a avut tot timpul din lume să controleze mingea, să și-o așeze și să centreze”.

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Pe de altă parte însă, a primit din partea celor de la nota 6 pentru prestația lui din această partidă: „L-a urmărit pe Krstovic ca un câine de vânătoare, fără să-l lase să respire. Și-a făcut datoria, dar nu a fost de ajuns. A fost complet abandonat de mijlocași. Singur împotriva tuturor, a încercat să țină viola pe linia de plutire. Golurile nu au fost din vina lui, echipa e cea care nu funcționează”.

Fanii Fiorentinei au fost însă mai înțelegători cu internaționalul român

În schimb, în secțiunea de comentarii de la articolul respectiv, un fan al Fiorentinei a apreciat că Drăgușin a fost „cel mai slab”, alături ce e drept și de alți jucători, respectiv Fagioli, Ndour și Pellegrino. Iar un alt suporter viola a completat: „Situația pare mult mai dramatică decât anul trecut.

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Faptul că nu ai câștigat împotriva unei Atalante atât de decimate de accidentări e un semn rău. În seara asta, mijlocul terenului a fost, ca să spun așa, jalnic, dintre Fagioli și Ndour, nu știu cine a fost mai rău, Brescianini aproape mereu în spate, la fel și Pellegrini, nu l-am văzut alergând o dată, ci doar un trap lent”.