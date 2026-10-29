Sport

Radu Drăgușin, criticat în Italia după Fiorentina – Atalanta 2-2. Ce i se reproșează și ce note a primit

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.10.2026 | 00:46
Radu Dragusin criticat in Italia dupa Fiorentina Atalanta 22 Ce i se reproseaza si ce note a primit
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin, criticat în Italia după Fiorentina - Atalanta 2-2. Foto: Profimedia
Radu Drăgușin a primit o notă mică în presa din Italia după prestația din Fiorentina - Atalanta 2-2. Ce i se reproșează internaționalului român
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în meciul Fiorentina – Atalanta 2-2, disputat joi seară în cadrul etapei cu numărul 9 din acest sezon de Serie A. La final, jurnaliștii italieni nu au fost chiar foarte încântați de evoluția avută de fundașul central român. Mai exact, i-au reproșat fotbalistului formației viola că le-a oferit prea mult spațiu adversarilor la faza primului gol din această partidă.

Radu Drăgușin, doar nota 5 în Tutto Mercato Web după Fiorentina – Atalanta 2-2

Atunci, în minutul 41, De Ketelaere a reușit să marcheze din pasa lui Zalewski. În viziunea celor de la tuttomercatoweb.com, internaționalul român a greșit la acea fază. Din acest motiv, el a fost notat doar cu 5 în ancheta realizată de ei la finalul meciului, alături de următoarele mențiuni: „S-a dus foarte târziu spre De Ketelaere când Atalanta a preluat conducerea, cu atât mai mult cu cât Zalewski a avut tot timpul din lume să controleze mingea, să și-o așeze și să centreze”. 

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte însă, Radu Drăgușin a primit din partea celor de la violanews.com nota 6 pentru prestația lui din această partidă: „L-a urmărit pe Krstovic ca un câine de vânătoare, fără să-l lase să respire. Și-a făcut datoria, dar nu a fost de ajuns. A fost complet abandonat de mijlocași. Singur împotriva tuturor, a încercat să țină viola pe linia de plutire. Golurile nu au fost din vina lui, echipa e cea care nu funcționează”. 

Fanii Fiorentinei au fost însă mai înțelegători cu internaționalul român

În schimb, în secțiunea de comentarii de la articolul respectiv, un fan al Fiorentinei a apreciat că Drăgușin a fost „cel mai slab”, alături ce e drept și de alți jucători, respectiv Fagioli, Ndour și Pellegrino. Iar un alt suporter viola a completat: „Situația pare mult mai dramatică decât anul trecut.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă...
Digi24.ro
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători

Faptul că nu ai câștigat împotriva unei Atalante atât de decimate de accidentări e un semn rău. În seara asta, mijlocul terenului a fost, ca să spun așa, jalnic, dintre Fagioli și Ndour, nu știu cine a fost mai rău, Brescianini aproape mereu în spate, la fel și Pellegrini, nu l-am văzut alergând o dată, ci doar un trap lent”. 

ADVERTISEMENT
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă!...
Digisport.ro
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Gigi Becali, indicii despre transferurile din iarnă! Ce fel de fotbaliști vrea să...
Fanatik
Gigi Becali, indicii despre transferurile din iarnă! Ce fel de fotbaliști vrea să aducă la FCSB
Ce primă au luat jucătorii de la Gloria Bistrița după victoria cu FCSB...
Fanatik
Ce primă au luat jucătorii de la Gloria Bistrița după victoria cu FCSB din Cupa României Betano
„Adio!” Gigi Becali i-a făcut praf pe jucătorii care l-au dezamăgit în Bistrița...
Fanatik
„Adio!” Gigi Becali i-a făcut praf pe jucătorii care l-au dezamăgit în Bistrița – FCSB 1-0. A anunțat echipa cu U Cluj
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A fost aproape de un turneu final cu naționala României, dar a ratat...
iamsport.ro
A fost aproape de un turneu final cu naționala României, dar a ratat convocarea lui Anghel Iordănescu: 'Era momentul vieții mele!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!