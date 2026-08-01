Radu Drăgușin, criticat în Italia după Real Madrid – Fiorentina 2-2: „A fost prins pe picior greșit”

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Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în partida amicală pe care Fiorentina a disputat-o în Austria contra lui Real Madrid. Conduși cu 2-0, elevii lui Fabio Grosso au revenit și au obținut o remiză, 2-2, iar presa din „Cizmă” a analizat prestația fundașului român, care a sosit în această vară la gruparea „viola”, sub formă de împrumut de la Tottenham.

Jurnaliștii din Italia au analizat prestația lui Radu Drăgușin după Real Madrid – Fiorentina 2-2

Cei de la au criticat prestația lui Drăgușin, afirmând că acesta a greșit la al doilea gol al madrilenilor: „Echipa Fiorentinei se află în căutarea unei identități, în timp ce se adaptează la un nou antrenor și la o componență a lotului foarte diferită față de cea din sezonul trecut. Compartimentul defensiv are nevoie, în esență, de o restructurare. În minutul 12, Ranieri a privit execuția splendidă a lui Endrick – un șut în diagonală care l-a învins pe De Gea, în urma unei sclipiri de geniu a lui Camavinga.

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12 minute mai târziu, Drăgușin și Viery au fost prinși pe picior greșit când Carreras i-a pasat lui Ciria, iar acesta a marcat fulgerător al doilea gol. Într-adevăr, Drăgușin și Viery mai au nevoie să-și regleze poziționarea în defensivă. Evoluția lor s-a îmbunătățit în repriza secundă; meciurile de pregătire care urmează ar trebui să-i aducă la forma optimă pentru partidele care contează cu adevărat”.

Jurnaliștii de la au privit cu ochi mai buni evoluția apărătorului român din . „Impresia lăsată de amicalul din Austria este că Fiorentina este încă o echipă în formare, dar a arătat niște idei bune, jucând un stil coerent, bazat pe un joc variat la firul ierbii. Echipa Viola a pierdut rar mingea și a menținut o bună circulație a balonului între linii, în special prin Atta și Oulai, care au combinat des. Fundașii centrali Ranieri și Drăgușin se achită bine de sarcini, în timp ce Piccoli rămâne implicat în toate duelurile, inclusiv în situațiile de finalizare”, au notat italienii.

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Ce a declarat Fabio Grosso după Real Madrid – Fiorentina 2-2

Antrenorul Fiorentinei, Fabio Grosso, a tras concluziile după ce echipa sa a revenit de la 0-2 în meciul amical disputat contra lui Real Madrid în Austria. „Am avut un turneu excelent și sunt mulțumit de parcursul nostru. Ne-am antrenat bine și am disputat meciuri dificile. Am fi putut face mai multe lucruri mai bine, dar punem bazele pentru noul sezon. Ne-am menținut forma fizică; sunt mulțumit”, a spus tehnicianul, care a preluat echipa în această vară.

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Întrebat despre , antrenorul nu a dorit să comenteze: „Am la dispoziție un grup numeros de jucători și sunt mulțumit de ei. Astăzi am văzut care este nivelul adversarilor; am reușit să depășim momentele dificile, să revenim în joc și să facem pașii corecți înainte. Nivelul care ne așteaptă este ridicat, dar vom fi pregătiți”.